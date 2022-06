A Verona i campionati italiani di Cheerleading. Dal 3 al 5 giugno alla tensostruttura dell’Agsm Forum

Verona capitale del Cheerleading italiano. Dal 3 al 5 giugno si svolgeranno alla tensostruttura dell’Agsm Forum i campionati italiani di Cheerleading, evento organizzato dal CSI Centro Sportivo Italiano in collaborazione con FICEC Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport e il Comune.

L’evento, che riguarda una disciplina in continua crescita, ha visto i rappresentati del settore partecipare già in questi giorni a Sport Expo allo stadio, con momenti di formazione e divertimento per gli alunni delle scuole, con anche formatori internazionali che si occupano di promuovere il cheerleading a tutto tondo.

Domani, 2 giugno, saranno presenti i Cheerleader del Team Cheerleading dei Navarro, direttamente dalla serie tv Netflix, il team Americano più famoso al mondo.

Il 3 giugno invece al via i campionati italiani, con i nuovi istruttori di cheerleading e Performance cheer, in presenza.

Venerdì 4 sarà il giorno della gara, Ficec Nationals 2022, con 850 atleti che si esibiranno non stop dalle 9.30 alle 20.30, con l’obiettivo di qualificarsi agli europei di Atene 2022.

Domenica 5 infine la kermesse si chiuderà con il Camp con i Navarro e gli istruttori Antonio Barone e Malgorzata Wronska.

Durante questi campionati italiani saranno inoltre selezionati i migliori atleti che rappresenteranno il Team Italia ai prossimi mondiali in Florida, con l’obiettivo di bissare, o migliorare, l’ottimo risultato dell’edizione di aprile 2022 con l’Italia vincitrice della medaglia di bronzo.

Presentazione dell’evento

A presentare l’evento sono intervenuti questa mattina in sala Arazzi l’assessore allo Sport e il presidente Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport Ivo Sequani.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore allo Sport “Anche in questa occasione Verona si dimostra essere capofila di una disciplina sportiva internazionale sempre più in crescita. Questo grazie a persone come Ivo Sequani, che stanno dando al Cheerleading una struttura sempre più solida e credibile, portando in città eventi come questo campionato italiano. Lavoriamo per organizzare altre competizioni e radicare sempre di più il Cheerleading a Verona”.

Leggi le dichairazioni del presidente Sequani “Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il prezioso sostegno. Purtroppo nel 2020 dovevamo fare i campionati europei, con 16mila persone previste, ma la pandemia ci ha fermato. Ora presentiamo i Campionati Italiani, dimostrando la crescita esponenziale di questa disciplina e dando agli atleti la possibilità di migliorare. Ci auguriamo di andare al Mondiale e vincere un’altra medaglia nella categoria Coed, nella quale la squadra è formata da maschi e femmine, una particolarità rispetto agli altri sport”.

