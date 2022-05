Al via “La Grande Sfida 2022” con nuoto, basket e calcio

Finalmente, dopo due anni… tutti insieme in acqua! Ritornano in presenza le manifestazioni de La Grande Sfida Onlus, con tre eventi in occasione dello Spring Tour 2022, che vedranno gli atleti della onlus gareggiare e giocare insieme ad atleti agonisti.

Quest’anno le attività si svolgono in presenza, con i ragazzi a diretto contatto tra loro. Un elemento, questo, particolarmente importante per le persone con disabilità intellettive che, più di altri, hanno sofferto le restrizioni legate al Covid, a cominciare dalle ridotte possibilità di socializzazione come di praticare attività sportiva.

La Grande Sfida infatti collabora con il Centro Don Calabria e il Coordinamento Servizi per lo Sport sia in ambito di attività riabilitative e sportive territoriali, sia per realizzare attività natatorie ed eventi sportivi integrati.

Il calendario eventi

Come da tradizione, il mese di maggio ospita le principali manifestazioni de La Grande Sfida. Tre quelle in programma nelle prossime settimane, che si concluderanno poi a settembre dopo la pausa estiva.

Si parte domenica 22 maggio con il primo evento, “TuttInAcqua” Challenge 2022, dalle 16 alle 18 alle Piscine San Marco del Centro Don Calabria.

L’evento vedrà coinvolti nuotatori de La Grande Sfida provenienti da vari impianti natatori della provincia, che gareggeranno in staffette a coppie miste, insieme agli atleti agonisti, sommando poi i tempi registrati.

Sabato 11 giugno ci si sposta alla palestra della Scuola “Alle Stimmate” per la sfida di basket integrato, frutto dell’attività che durante l’anno si svolge in collaborazione con i Padri Stimmatini nella loro struttura alla Pieve di Colognola ai Colli.

La prima parte della manifestazione si conclude domenica 12 giugno agli impianti del Centro Sportivo italiano di Verona, con il torneo “Gigi” di calcio a 5 integrato, dedicato alla memoria di Gigi Passilongo, con 6 squadre di calcio a 5.

