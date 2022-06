“Parchi e Movimento”, due mesi di sport per tutti nei giardini di Verona

A giugno e luglio nei giardini della città attività fisica per tutti. E’ il mix ambiente e benessere il protagonista dell’iniziativa ‘Parchi e Movimento’, che vedrà le aree verdi di Verona e provincia diventare delle palestre a cielo aperto.

Yoga, nordic walking parkour, pilates, zumba, balli di gruppo e altre attività fisiche, per tutte le età e tutte le esigenze di movimento. Un programma per tutti i gusti, quindi, con l’obiettivo di invogliare il maggior numero di cittadini a dire addio alla sedentarietà. Anche per questo, tutte le discipline proposte sono completamente gratuite.

Verona partecipa con le Circoscrizioni seconda, terza, quarta e la sesta, che mettono a disposizione le aree verdi di via Ippolito Nievo in Valdonega, via Baganzani e di piazza Arsenale in Borgo Trento. E, ancora, via Scarlatti a Santa Croce, via Po a Borgo Roma, via Friuli a San Massimo. Infine, circonvallazione Oriani lungo i Bastioni.

Coinvolti anche alcuni comuni di provincia, tra cui Legnago, San Bonifacio, Veronella e Negrar di Valpolicella.

Tra gli obiettivi del progetto, che si avvale del coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio vi è anche la promozione dello sport come strumento fondamentale per il benessere fisico, ma anche come veicolo di aggregazione sociale e di divertimento, per aiutare soprattutto le persone sole a combattere la solitudine.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona – Parchi e Movimento.

Il calendario completo è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport insieme ai presidenti della Seconda e Terza circoscrizione. Presente il presidente provinciale UISP Simone Picelli ed Elena Vecchioni di Federfarma Verona.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore allo Sport “Una bella opportunità per tutti per fare attività fisica all’aria aperta. Anche nell’estate 2022 i parchi e i giardini cittadini tornano protagonisti attraverso un’iniziativa molto apprezzata, che ogni anno coinvolge tanti veronesi. ‘Parchi e Movimento’ diventa, anche grazie alla gratuità delle attività, l’occasione per conoscere e provare tante nuove discipline, che poi i cittadini potranno continuare a svolgere anche a casa durante l’inverno”

Leggi le dichiarazioni del presidente Picelli “Puntiamo a far conoscere e sperimentare a tutti il movimento come mezzo per migliorare e rafforzare la salute, dai bambini agli anziani. Il movimento è anche un’opportunità per combattere la solitudine, favorendo occasioni di aggregazione ed incontro fra le persone”

© Riproduzione riservata