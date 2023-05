“Strade del Gusto”, arriva la premiere della serie Tv che racconta il territorio attraverso l’enogastronomia

Alla scoperta delle eccellenze veronesi attraverso i piatti della tradizione, le innovazioni enogastronomiche e i luoghi più iconici del territorio. Questo è tanto altro è “Strade del Gusto”, la serie Tv griffata Black & White Studio Tv che verrà presentata martedì 16 maggio alle 19 presso Luca Becchi Lab (Verona, in via Brigata Guardie, 2/a).

In programma un’esposizione del progetto insieme a ristoratori, partner e a tutti i protagonisti della serie.



Condotta dall’influencer Francesca Faustini, “Strade del Gusto” racconta, in ogni episodio, un ristorante di Verona e provincia attraverso i piatti e il “dietro le quinte” con chef e proprietari per tessere una storia di passione e territorio che va oltre un buon piatto. Location caratteristiche immerse nella natura, dal Lago al centro città, che rispondono ad alti standard qualitativi cercando di mantenere un approccio sostenibile, anti-spreco.

«Dopo il successo della prima abbiamo deciso di replicare producendo una seconda stagione – commenta entusiasta il produttore Riccardo Canovai -. Per noi Strade del Gusto è molto più di una serie Tv, è un modo per raccontare il territorio e per creare un legame autentico con le persone attraverso una narrazione fatta di storie, lavoro e dedizione. Come casa di produzione stiamo allacciando collaborazioni importanti: il nostro progetto sta ricevendo grande apprezzamento; pertanto, abbiamo deciso di organizzare una premiere per coinvolgere, insieme, ristoratori, imprese, aziende e tanti altri».

Una seconda stagione ricca di storie e di prodotti locali, di luoghi iconici e tradizioni di famiglia. Hanno preso parte alla seconda stagione importanti partner come Cantina Albino Piona e Cantina Scriani che hanno creduto in questo ambizioso progetto che ha tanta voglia di raccontarsi al pubblico.

Tra i partecipanti, alcuni dei nomi più noti dell’enogastronomia veronese: Taverna Kuss a San Zeno di Montagna, La Casa degli Spiriti di Costermano, Antica Amelia Bistrot in pieno centro storico, Il Mangiabottoni (realtà parte di AIAS Verona), Antichi Sapori Trattoria a Pescantina, Ristorante All’Antica Ala del Castello Bevilacqua, L’Artigliere di Isola della Scala, Trattoria Alla Pesa a Sorgà e Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori.