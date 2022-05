31^ Festa dei Popoli, domenica 22 maggio a Villa Buri

Domenica 22 maggio, torna a Villa Buri la “Festa dei Popoli” con spettacoli, installazioni, laboratori, cucina e artigianato. L’appuntamento con la 31esima edizione dell’iniziativa è alle 12.30, con un programma di eventi che andrà avanti fino alle 19.

La giornata è un’occasione di interculturalità, uno spazio di condivisione e una celebrazione delle tradizioni delle popolazioni.

Alle 12.30 è prevista l’apertura delle cucine e dalle 15 il via alla manifestazione con la tradizionale sfilata delle bandiere. I festeggiamenti proseguiranno per tutto il pomeriggio con la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini.

L’entrata è gratuita. Si raccomanda di arrivare a Villa Buri a piedi, in bici o tramite il servizio di navetta disponibile dalle 12.30 alle 19.30 e che fermerà in via Dolomiti, via Monte Bianco 21, piazza Madonna di Campagna e Casa Serena.

“Sarà bellissimo tornare a far festa tutti assieme – ha detto l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona -. Questa giornata è ormai una tradizione, un appuntamento fisso a Villa Buri che si rinnova di anno in anno. Un bel momento per conoscere usanze, piatti e musiche delle comunità straniere presenti in città”.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 045 800 4247 o scrivere a segreteria.migrantes@diocesivr.it.

