Sfilata delle Ferrari a Verona domenica 4 settembre, il programma completo

Ritorna l’annuale appuntamento con le auto del Cavallino Rampante. I modelli, tra i quali anche la 296 GTB ibrida, sfileranno dal centro città fino a Soave, attraversando le colline dell’est veronese. Un contest permetterà di vincere un giro in Ferrari.

Le strade di Verona e provincia si tingono di rosso Ferrari

L’appuntamento è per domenica 4 settembre, con ‘La Rossa incontra il Rosso’, il raduno non agonistico del ‘Cavallino Rampante’ che ha come obiettivo far incontrare il mondo dei motori con le eccellenze enogastronomiche del territorio veronese.

La manifestazione sarà una vera e propria grande festa dell’automobilismo, con la sfilata di circa quaranta modelli, tra cui l’ibrida Ferrari 296 GTB.

Il programma

Il programma prevede la registrazione dei presenti in piazza Bra a partire dalle 9.30 e partenza alle 11 per percorrere alcune prove storiche che hanno scritto la storia del Rally Due Valli, evento che quest’anno festeggia cinquant’anni, per poi raggiungere Soave passando per Castagnè, la Valsquaranto e la Valle di Mezzane.

Alle 13 i partecipanti arriveranno alla cantina Rocca Sveva e, dopo il pranzo e aver assistito alla partenza del Gran Premio d’Olanda, ripartiranno per il tour “La Terra del Durello dalla Val d’Alpone alla Lessinia” passando per San Giovanni Ilarione, Crespadoro e Selva di Progno fino al Ristorante Jegher di Roverè Veronese.

Il rientro è previsto a Verona per le 19, con esposizione in piazza Bra di tutti i veicoli e cena in Gran Guardia.

Da non perdere inoltre il contest “Scatta la Rossa”, a cui chiunque potrà partecipare fotografando una delle vetture iscritte e pubblicando l’immagine sui propri canali Facebook e Instagram, taggando @larossaincontrailrosso.

L’autore della migliore foto potrà salire su una delle vetture per un giro in Piazza Bra al termine della giornata.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/rossaincontrailrosso/

L’appuntamento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi dall’assessore alla Mobilità. Sono intervenuti il sindaco, l’assessore alle Politiche giovanili e l’assessore allo Sport del Comune di Soave, il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il responsabile operativo Eddy Campanella, il Senior Sales Consultant di Ineco Auto Renzo Bressanelli, sponsor e organizzatori.

“Credo che progetti come questo siano un valore aggiunto che dà lustro alla nostra città, grazie all’incontro tra due eccellenze, la Ferrari conosciuta in tutto il mondo e tutto quello che esprime il nostro territorio – ha affermato l’assessore alla Mobilità -. Verona si deve pensare sempre di più in ottica sinergica con le realtà del territorio, e la collaborazione con Soave, nominata ‘Borgo più bello d’Italia’, è anche l’occasione per far conoscere gli splendidi luoghi della nostra provincia. Sono inoltre felice che partecipi il nuovo modello ibrido della Ferrari, una concezione di mobilità perfettamente in linea con il nostro impegno sui temi della transizione ecologica”.

“Le auto più belle del mondo saranno nel borgo più bello d’Italia e con il nostro vino – dice il sindaco di Soave -. Questo è il primo di alcuni eventi che ospiteranno le Ferrari a Soave, e che si inserisce perfettamente nel piano per la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni di qualità per far incontrare le nostre eccellenze”.

“Vedere le quaranta vetture disposte davanti al Liston sarà una gioia per tutti gli appassionati – spiega il presidente dell’Automobile Club di Verona Adriano Baso -. Grazie alla Giunta e al Sindaco ritorniamo quest’anno in Piazza Bra, il nostro salotto a Verona. A questa novità si aggiungono la presenza dell’automobile ‘La Ferrari’, così chiamata perché rappresenta un modello molto importante, il primo ibrido prodotto dopo il 2010, e per la prima volta ci spostiamo verso est, grazie alla cantina Rocca Sveva di Soave di cui saremo ospiti”.