Questo weekend una caccia al tesoro per famiglie alla scoperta di Verona

“L’iniziativa proposta è senza dubbio bellissima. Dopo il grande successo riscontrato con le visite gratuite al Children’s Museum durante le domeniche ecologiche, insieme a Pleiadi abbiamo pensato a appuntamenti primaverili per favorire la ripresa delle attività e la socializzazione delle famiglie veronesi e dei turisti. Verona è una città meravigliosa, che però non è conosciuta da tutti i veronesi, e questa caccia al tesoro sarà l’occasione per suscitare la curiosità dei bambini e scoprire angoli straordinari della città. Per questo devo ringraziare tutte le persone che, in questo momento di ripartenza, si adoperano per creare occasioni costruttive, educative, ludiche e ricreative, un modo per stare insieme molto bello”.