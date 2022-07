San Giò Verona Video Festival, dal 23 al 27 luglio proiezioni gratuite all’ex Chiesa di Santa Maria in Chiavica

Si riaccende il grande schermo con gli appuntamenti della XXVIII edizione del San Giò Verona Video Festival, in programma nell’ex Chiesa di Santa Maria in Chiavica a partire dal 23 luglio.

La manifestazione, dedicata quest’anno a ‘Chi sa sognare Cinema’, è organizzata dal Cineclub Verona, con direttore artistico il critico cinematografico Ugo Brusaporco, in collaborazione con il Comune.

Dal 23 al 27 luglio sarà proiettata una ricca e ricercata proposta di film e corti da tutto il mondo, tutti in lingua originale, con i sottotitoli. Tutti titoli originali provenienti dagli USA all’Olanda, passando dal Messico a Singapore, dalla Bolivia alla Spagna, il Canada e il Brasile, ed altri paesi.

Un trait d’union tra storie di vari continenti raccontate attraverso animazione, documentari, drammi e commedie.

Le proiezioni, ad ingresso gratuito, saranno al pomeriggio alle 16 e alla sera alle 21.

Programma completo

Sabato 23 luglio, alle 21, in programma uno speciale appuntamento con “Ricordando un amico”, omaggio a Davide Nicolini, 51enne violinista scomparso prematuramente.