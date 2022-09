A San Michele musica, mercatino e piccoli atleti per la “Notte Bianca” dei Molini

L’organizzatore Montresor, presidente dell’Intrepida Atletica: «Il nostro quartiere merita di riprendere vigore»

Parte dalle nuove generazioni la rinascita di San Michele o, meglio, dei Molini frazione che domani, sabato 3 settembre, si anima con la «Notte Bianca».

Ad organizzarla Massimo Montresor, neopresidente dell’Intrepida Atletica, che ha pensato di coinvolgere proprio i giovani atleti della sua società nella manifestazione ideata come evento di fine estate per il quartiere dove ha sempre vissuto e che ha dato i natali anche alla sua azienda, storica concessionaria di auto e veicoli commerciali.

La manifestazione, che durerà dalle 15 a mezzanotte, rappresenta un momento d’unione con la gente per far godere dell’appartenenza al territorio.

Ci saranno stand espositivi di associazioni di volontariato e aziende agricole del posto, oltre a giochi e gonfiabili per i piccoli ospiti.

Un pomeriggio-notte, nel quale troveranno spazio dalle 17,30 alle 18,00 le esibizioni delle atlete e degli atleti dell’US Intrepida nelle varie discipline dell’atletica e, a seguire, lo spettacolo delle majorettes, oltre al concerto della banda musicale Arrigo Boito.

A supporto della manifestazione si esibirà la band «Da Fogo Evolution» con dj set.

Dalle 19,30, inoltre, verrà servito il risotto distribuito dalla Riseria Melotti. Annunciati anche la presenza ed il saluto di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Verona. Un’iniziativa, la «Notte Bianca» dei Molini, che farà da traccia ed amplificazione alla volontà di Massimo Montresor, imprenditore nel settore dell’automotive, di far rivivere, a cominciare proprio dalla «Notte Bianca», alcune delle più importanti tradizioni locali.

«Il nostro quartiere», chiarisce, «merita di riprendere vigore attraverso la riscoperta di eventi che coinvolgano e possano motivare la nostra gente. Questo è un intento che mi sta particolarmente a cuore».