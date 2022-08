Al via dal 14 agosto il Teodorico Summer Fest. Un mix di musica, cinema e sostenibilità ambientale

Dalla domenica al martedì, immersi nel suggestivo panorama della terrazza di Castel San Pietro, tre serate con appuntamenti musicali e proiezioni di film.

Sostenibilità ambientale, cinema, musica e paesaggio. E’ questo il mix perfetto proposto dal Teodorico Summer Fest, tre serate ad ingresso libero, in programma dal 14 al 16 agosto alla terrazza di Castel San Pietro, messa per l’occasione a disposizione da Fondazione Cariverona. Un ricco calendario di appuntanti che intratterrà cittadini e turisti, con la proposta di sei titoli cinematografici legati al mondo musicale.

Programma

Dal 14 agosto, per ogni serata sono previsti, in apertura, alle ore 19 un concerto aperitivo eseguito da Valerio Mauro all’arpa celtica e Elisa Goldoni alla fisarmonica.

Il programma prosegue alle 21 con un concerto, il 14 agosto di ElasticOrchestra, il 15 agosto di Ensemble Fucina Harmonica e il 16 agosto di Orchestra Mosaika.

A chiusura, alle 21.30 e alle 23.30, la proiezione di due film. In visione pellicole che vanno dalla vicenda drammatica di Johnny Cash in Quando l’amore brucia l’anima, ai ritmi della commedia di School of Rock con Jack Black (14 agosto). Ci sono poi i sogni di un giovane musicista in Sing Quartet o la storia del grande Elton John in Rocketman (15 agosto). Si termina il 16 agosto con l’omaggio surreale ai Beatles di Yesterday e il celebre film sui Queen Bohemian Rapsody.

Ambiente e sostenibilità

Teodorico Summer Fest, aderisce a Verona Green Movie Land, un progetto di cinema, cultura e turismo per un territorio sostenibile che guarda al futuro del proprio ambiente. Al suo interno sei festival cinematografici, sul territorio veronese fra i quali appunto il Teodorico Summer Fest, accomunati oltre che dalla passione per il cinema in tutte le sue declinazioni, da una speciale attenzione a sostenibilità e responsabilità sociale.

Il programma è stato illustrato dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme a Isabella Caserta di Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio e Renato Cremonesi di Verona Green Movie Land Festival.

“Un’iniziativa di cinema e musica – dice l’assessora Ugolini – portata in scena nel suggestivo scenario di Castel San Pietro, in una parte della città tutta da scoprire. Il Teodorico Summer Fest consentirà di animare le serate di ferragosto e far vivere a veronesi e turisti tutta la magia di questo luogo”.

“Il festival – spiega Caserta – è attento alla sostenibilità e all’ambiente. Oltre ad un luogo speciale, immerso nella natura, abbiamo cercato di facilitarne il raggiungimento da parte del pubblico senza l’auto. La funicolare sarà infatti aperta in via eccezionale fino alle 23.30, per consentire la salita anche all’inizio del secondo film. Un invito a lasciare l’auto a casa, per raggiungere il colle San Pietro a piedi”.

“Teodorico Summer Fest – commenta Cremonesi – si inserisce in un progetto di My Planet, associazione veronese per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. L’obiettivo è quello di promuovere Verona come una meta per un turismo cinematografico sostenibile. Per questo abbiamo programmato sei festival diversi distribuiti in tutto il territorio”.