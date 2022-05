Un concerto che ripercorre la storia dell’orchestra, domenica 8 maggio in Sala Maffeiana

Domenica 8 maggio alle 11 in Sala Maffeiana si conclude in grande stile la stagione Musica in Tre Dimensioni, con un concerto che ripercorre le origini della formazione orchestrale attraverso le musiche di H. Purcell, A. Corelli, G.F. Händel, A. Vivaldi e J.S. Bach.

Nel concerto di domenica ascolteremo alcuni brani cardine della storia dell’orchestra, come il concerto grosso op. 6 n. 1 di Corelli, una sorta di manifesto che cambierà rapidamente la storia della musica occidentale e la celeberrima suite orchestrale n. 3 di Johann Sebastian Bach. Qui il linguaggio francese della suite di danze, italiano del concerto e tedesco del contrappunto si fondono in somma sintesi, dando il La a quella che poi sarà, con lo stile galante e il classicismo, la nascita della sinfonia e del gusto strumentale che farà grande la musica sinfonica occidentale.

La suite verrà eseguita nella sua forma (originale) per soli archi con il violino concertato.

Programma del concerto:

H. Purcell, suite da Abdelazer

A. Corelli, concerto grosso op.6 n.1

G.F. Haendel, concerto grosso op. 1

J. S. Bach, suite orchestrale n.3 (versione per archi)

Biglietti

Biglietto Intero: 14€

Biglietto Ridotto (under 30-over 70): 12 €

Acquistabili nella biglietteria della sala da concerto a partire da un’ora prima del concerto oppure online

Approfondimento

Quando nasce la figura dell’orchestra

È nel XVII secolo che abbiamo lo sviluppo di questo “strumento” collettivo che è l’orchestra, non solo come accompagnamento di parti cantate, ma come protagonista assoluto delle musiche strumentali. La forma concerto, il cui padre è considerato Arcangelo Corelli, segna la fortuna della musica strumentale, degli strumenti ad arco e della musica profana, che di riflesso diventa un gusto diffuso.

