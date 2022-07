Eventi a Bussolengo estate 2022, Notte Bianca, Festa d’Estate e Mostra delle pesche

Sabato 16 luglio a Bussolengo torna la Notte Bianca con musica, sport, negozi, locali e stand enogastronomici aperti fino a tarda notte per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. L’evento, organizzato in collaborazione dal Comune e dalla Pro Loco, è stato presentato oggi nella Sala Rossa della Provincia di Verona.

Come ogni notte bianca da tradizione, locali e negozi saranno aperti per lo shopping fino a tardi, con sconti e promozioni speciali per i visitatori. Il buon cibo sarà protagonista: i migliori Food Truck delizieranno i passanti con secondi piatti, panini e patatine. Immancabile lo stand della Pro Loco dove i volontari prepareranno ottimi arrosticini con patatine e birra. Nelle vie del centro saranno aperte osterie, locande e pizzerie per gustare ottimi piatti e drink.

Grazie alla presenza delle Associazioni sportive del territorio inoltre sarà possibile mettersi alla prova con lo sport. E naturalmente non mancherà la buona musica con le esibizioni di un trio d’archi molto particolare, della Shooting Cow Rock & Roll Band e dei 2TRE8. In Piazza XXVI Aprile ci sarà lo spettacolo di danza “Notte d’Oriente” seguito da JOY Land, con le migliori hit dagli anni 90 ad oggi.

«La Notte Bianca del 16 luglio – afferma l ’assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli – avrà un bel programma fatto di divertimento e proposte gastronomiche frutto dell’ottima collaborazione con la nostra Pro Loco, grazie alla quale possiamo dare vita a eventi e manifestazioni importanti per il paese come questo. Sarà una bella occasione per dare visibilità alle attività commerciali e mettere in mostra le eccellenze dei nostri ristoranti, bar e negozi. Per questo abbiamo pensato di offrire al pubblico un mix tra sport, specialità culinarie e bella musica che li accompagneranno nello shopping notturno. Ringrazio tutte le persone impegnate nell’organizzazione a cominciare dai tantissimi volontari iscritti alla Pro Loco che si danno da fare per garantire la buona riuscita della Notte Bianca. Vi aspettiamo sabato 16 luglio per una bella serata a Bussolengo».

«Dopo tre anni – aggiunge la presidente della Pro Loco Marcella Dall’Oca – torna la Notte Bianca a Bussolengo targata Pro Loco. Le principali vie e piazze del centro del paese saranno chiuse alla viabilità per ospitare molti punti di intrattenimento per grandi e piccini, organizzati prevalentemente dalle nostre attività commerciali: ci saranno sfilate di moda, dj set, musica live e tanti punti enogastronomici. Presenti anche molte associazioni del territorio, di volontariato, sportive, di danze e il Corpo Bandistico della Città di Bussolengo. che aprirà le danze con 30 elementi che sfileranno da via de Gasperi per arrivare in Piazza XXVI Aprile. Non mancherà ovviamente lo stand Pro Loco dove i nostri cuochi prepareranno per un sacco di stuzzicherie. E alle 23 in Piazza XXVI Aprile da non perdere lo spettacolo di JOYLAND. Vi aspettiamo quindi il 16 luglio dalle 19 alle 2 a Bussolengo».

Un calendario ricco di eventi per il tradizionale appuntamento con la Festa d’Estate e la Mostra delle pesche, giunta alla 48esima edizione. Il 29 luglio non mancherà “Cenando in Mazzini”, la suggestiva cena sotto le stelle con menù a base di pesca.

La Festa d’Estate e la Mostra delle pesche tornano a Bussolengo con tanti eventi che si susseguiranno dal 28 luglio fino al 16 agosto. Il corposo programma della manifestazione è stato presentato questa mattina presso la Sala Rossa della Provincia di Verona.

«La Festa d’Estate – sottolinea l’assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli – è uno degli appuntamenti centrali del nostro calendario eventi e un’importante occasione per promuovere il territorio e i suoi prodotti, a partire dalla pesca. Anche quest’anno il programma si conferma per intensità e ricchezza, mettendo insieme tradizione, musica, enogastronomia, cultura e divertimento con l’obiettivo di offrire un’estate viva, piena di eventi ed iniziative».

Ad aprire la Festa sarà come da tradizione il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo che si terrà giovedì 28 luglio alle 21.15 in Piazza XXV Aprile. Un concerto dal sapore speciale, visto che quest’anno la banda festeggia 170 anni dalla sua fondazione.

Venerdì 29 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi “Profumo di pesca: cenando in Mazzini”: la suggestiva cena sotto le stelle con una lunga tavolata che attraverserà tutta via Mazzini. I partecipanti potranno assaggiare le specialità di un menù a base di pesca locale con l’accompagnamento musicale di Paolo Zanarella “Il pianista fuori posto”. I posti per la cena sono limitati, i biglietti, fino ad esaurimento, si possono acquistare online oppure presso il Bar Cappelleria e la Tabaccheria Castioni al centro commerciale Le Porte dell’Adige. Il prezzo è di venticinque euro per gli adulti, quindici euro per i ragazzi fino a 12 anni. In caso di maltempo la cena verrà spostata al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo, in Via Molinara 50. La serata proseguirà alle 22.00 con lo spettacolo musicale “50+1 Special”, un viaggio tra le più belle canzoni italiane degli anni 60, 70 e 80.

Sabato 30 luglio alle 17.30 ci sarà la possibilità di fare una visita guidata con CTG el Vissinel alla scoperta di due gioielli del territorio: le chiese di San Valentino e San Rocco. Alle 21.00 la serata si animerà con il concerto tributo a Max Pezzali della Time Out Band, che proporrà i grandi successi di uno degli artisti più amati e popolari della musica leggera. Dal 29 al 31 luglio inoltre, stand aperti dalle 19.00.

Domenica 31 luglio presso il Mercato ortofrutticolo di via Molinara alle 10.30 le autorità si ritroveranno per l’inaugurazione della 48esima Mostra delle pesche, frutto simbolo ed eccellenza del territorio, che ospiterà i produttori locali. Grazie anche all’annata particolarmente positiva, ci sarà la possibilità di acquistare delle ottime pesche.

«La Mostra – sottolinea il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Giovanni Amantia – è per noi l’evento per eccellenza di promozione delle nostre pesche. Si tratta di un appuntamento storico, la cui prima edizione avvenne il 4 agosto del 1957. Come ogni anno esponiamo e premiamo le migliori qualità di pesca sotto il marchio PrinciP esca, nato nel 2001 come strumento di salvaguardia e valorizzazione del prodotto locale. Questa annata è caratterizzata da un prodotto di ottima qualità che invito tutti ad acquistare».

Contestualmente alla Mostra, si terrà l’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali. La mattinata di domenica proseguirà poi con la premiazione del concorso Bussolengo Fiorito per finire alle 12.30 con un aperitivo, naturalmente al profumo di pesca. Nella stessa giornata avrà luogo inoltre un evento di portata internazionale: il “Festival Internazionale di Chitarra e Arpa”, che dalle 10.00 alle 18.00 allieterà il pubblico nella suggestiva cornice di Villa Spinola con gran finale alle 21.00 in Piazza XXVI Aprile, dove si terrà il “Concerto Serale per Arpa e Chitarra” con artisti di fama internazionale tra cui Giovanni Baglioni (chitarra fingerstyle), Raoul Moretti (arpa elettrica), Alberto Caltanella (chitarra flatpicking) e Diane Peters (arpa Jazz). L’evento non si limita ad offrire al pubblico una serie di concerti di alto livello, ma è una proposta articolata che abbraccia tutti gli ambiti di interesse del mondo della chitarra, dell’arpa e degli strumenti a corda, che può essere gradita anche da chi non è musicista per professione o per diletto ma è semplicemente appassionato di musica. Obiettivo di questo progetto musicale è offrire un evento di qualità, capace di valorizzare e dare spazio a tutti i musicisti.

Lunedì 8 agosto spazio al concerto di Mito’s Pop Simphony Orchestra, ospitato dal Mercato Ortofrutticolo alle 21:00. Infine lunedì 16 agosto ci sarà il San Rocco Music Festival: alle 19:00 la Santa Messa in Via Piorta, di fronte al Capitello di San Rocco e alle 21:00 musica dal vivo con l’Orchestra spettacolo Serena Valle.

«La cultura – afferma l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta – è protagonista della nostra estate e non poteva mancare nel cartellone di questa Festa. Oltre ai concerti a dare lustro alla programmazione c’è l’appuntamento con il “Festival internazionale di Chitarra e Arpa” con la direzione artistica di Monica Bulgarelli. Nelle precedenti edizioni sono intervenuti grandi artisti provenienti da vari Paesi del mondo e sarà così anche quest’anno. Il Festival, concepito come interazione tra musica e territorio, offre spazio a generi diversi: dalla musica classica, celtica e folk a quella contemporanea, dalla musica sudamericana al jazz. Il programma propone concerti, seminari e workshop a tema ed una mostra di liuteria. Invito tutti inoltre ad approfittare della bella opportunità per scoprire o riscoprire la bellezza della chiesa di San Valentino e della chiesa di San Rocco grazie alle visite guidate organizzate per questa occasione».

«Siamo molto soddisfatti – conclude Girelli – del lavoro fatto e dell’offerta di eventi che abbiamo realizzato. Ringrazio di cuore tutte le persone che fanno parte della macchina organizzativa comunale, gli sponsor e le attività economiche e commerciali che collaborano sempre con grande spirito costruttivo, le associazioni e i volontari che hanno dato un contributo decisivo alla programmazione dell’Estate e che concorreranno al successo degli appuntamenti in calendario. Abbiamo molte belle occasioni per stare insieme e divertirci e vi aspettiamo a Bussolengo per godere insieme di tante belle serate estive».