Mura Festival 2022, tutti gli eventi della prossima settimana

Al Mura Festival appuntamento musicale in stile reggae and jamaican da non perdere della band capitanata dal cantante e produttore Devon Miles. Novità anche in ambito food con il Pero Misso al presidio slow food.

Anche nella terza settimana di luglio prosegue un ricco programma alla manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Tante saranno le novità anche in ambito culinario: i sapori messicani dei burritos di Branchie e gli irrinunciabili panini di Peach Burger. Tornano le polpette gourmet di La Mia Polpetta, Celestino Food Truck con pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso che ci porteranno con la mente in Sicilia e le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24.

Musica

Martedì 19 luglio prosegue “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Dj selettore questa settimana sarà Tony Franchi insieme a Marco Roldo, accompagnati dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Mercoledì 20 ritorna “Gin ’n’ Jazz” alle 20.30 con il gruppo RMB Quartet, con Simone Rigoni alla tromba, Francesco Bozzola alla chitarra, Thomas Dal Cappello al basso e Luca Manfredi alla batteria.

Giovedì 21 luglio alle 20 terzo appuntamento con Brand New Verona, il format che promuove la rete culturale veronese. Protagonista l’esplosività degli Stalla’s People, artisti new generation del collettivo discografico La Stalla. Presenti Michael, Vince, Suaje, Hatelander e Cherry, tra sonorità hip hop, funk, alternative new wave e cantautorato contemporaneo.

Venerdì 22 luglio alle 21 la musica reggae arriva al freak stage del Bastione di San Bernardino, con l’esplosiva band riminese dei Devon & Jah Brothers, capitanata dal produttore e cantante nigeriano Devon Miles, un gruppo la cui musica mira a inviare un messaggio potente di speranza alle masse grazie all’unione delle differenze.

Sabato 23 luglio dalle 21.30 protagonista il magico mondo dei Beatles, con l’energia contagiosa della Magical Mystery Band, che propone un vero e proprio live concept dall’impatto sorprendente per l’eclettismo, la carica e la cura nella reinterpretazione dei brani.

Domenica sera alle 20.30 si rinnova l’appuntamento di “Aperitivi al tramonto 100 note in rosa” sulle note dello speciale “Io vivo come te – Tributo a Pino Daniele” del performer Massimo Coppola.

Teatro

Doppio speciale appuntamento questa settimana con il teatro, nella rassegna Bastioni in Scena, organizzata al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno da Teatro Scientifico. Mercoledì 20 luglio alle 21.15, “Ben Hur”, una storia di ordinaria periferia) di Gianni Clementi. Una commedia che, pur se in maniera molto divertente, si misura con la scottante attualità.

Un confronto di vissuti virtualmente opposti, di tre diverse forme di solitudine destinato a un finale sorprendente. Venerdì 22, sempre alle 21.15, in scena il Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio con “Vida”, una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza. Uno spettacolo di teatro e canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita. Il testo, muovendosi con leggerezza tra prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi.

Sport e kids

Sport per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il mercoledì alle 13.15. Il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up.

Lunedì e martedì alle 19, il venerdì alle 13.30 e il sabato alle 11, e martedì anche alle 7, appuntamento con yoga Vinyasa, il mercoledì sera alle 18.30 con Odaka Yoga e sempre mercoledì alle 19 con il Anukalana Yoga di Eleonora. Jumping fitness con Pierpaolo Savio la domenica alle 11, e alle 11.30 Pilates e stretching posturale.

Giovedì 21 luglio, nel pomeriggio, proseguono le proposte dalla Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 17.30 e psicomotricità per la terza età dalle 18.30.

Il sabato mattina nuova proposta con Music together babies di La chiave Magica alle 10 e Musica Together mix-ages alle 11.15.

Tutto il calendario di appuntamenti e attività – in continuo aggiornamento – è consultabile al sito www.murafestival.it

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.