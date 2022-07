Tributo a Renato Zero a Castelnuovo del Garda venerdì 22 luglio. Info e biglietti

Venerdì 22 LUGLIO 2022

al BROLO DELLE MELANIE

Via Pozzetto, 7 – Castelnuovo del Garda

Uno show completo, sorprendentemente evocativo e dal grande impatto scenico e musicale! Un’espressione live che non ha eguali: cambi d’abito, luci, videoproiezioni… e molto altro, per poter far rivivere al pubblico, un vero e proprio viaggio musicale tra i brani che hanno determinato la grande carriera di Renato Zero. La naturale somiglianza vocale di Roberto Icaro con il suo beniamino ed il modo personale di immedesimarsi in esso, attraverso un look raffinato, è la scintilla che accende lo spettacolo nello spettacolo in cui divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del “Re dei Sorcini” amate da un pubblico di tutte le età.

Info

Inizio spettacolo ore 21:15

Apertura cassa ore 20:30

Biglietto unico € 10.

Ingresso gratuito per minorenni e disabili con accompagnatore.

In caso di maltempo i concerti si terranno al DIM Teatro Comunale Via San Martino 4, Castelnuovo del Garda Loc. Sandrà.

Contatti:

Cell. 388 347 6176

Email: amicimusica.lagodigarda@gmail.com