Gite ai siti Unesco organizzate dal Comune di Verona, prenotazioni dal 22 luglio

Proseguono in autunno le gite ai siti Unesco, con tre nuovi itinerari alla scoperta delle Cinque Terre, della Ferrovia Retica e della Toscana.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Verona completamente autosufficienti. Le iscrizioni sono aperte da venerdì 22 luglio fino ad esaurimento posti.

È possibile fare richiesta esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 807 8635 – 045 807 8637.

Programma

La prima gita è alla scoperta della Ferrovia Retica, nel lungo fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre. Il primo giorno è prevista l’escursione in battello sul Lago d’Iseo. Si prosegue sabato con la visita libera di Saint Moritz e il viaggio verso Tirano a bordo del Trenino Rosso del Bernina. L’ultimo giorno si trascorre sul Lago di Como con visita guidata dei luoghi manzoniani a Lecco.

La quota di partecipazione è di 290 euro a persona in camera doppia e con mezza pensione, sono quindi esclusi i pranzi delle tre giornate.

Si prosegue dal 13 al 16 ottobre con quattro giornate tra i siti Unesco della Toscana. Partendo con la visita guidata a Sovana e Pitigliano del primo giorno, si prosegue con una mini crociera all’Isola del Giglio il secondo. Nella giornata di sabato è prevista la visita guidata in Val d’Orcia, quella del centro storico di Arezzo si tiene invece l’ultimo giorno prima di rientrare in serata. Il costo a persona è di 370 euro in camera doppia e con mezza pensione.

L’ultima gita è con il fine settimana del 22 e 23 ottobre alla scoperta delle Cinque Terre. In programma nella prima giornata la visita a Monterosso e Manarola, con escursione in battello. Il secondo giorno è dedicato all’escursione in battello a Portovenere. La quota è di 220 euro a persona in camera doppia e con mezza pensione, esclusi quindi i due pranzi liberi.

