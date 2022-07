“Giullarando” al Bastione di San Zeno, nuovo appuntamento per la ‘Rassegna Bastioni in Scena’

Venerdì 15 luglio alle 21.15 al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno

Venerdì 15 luglio alle ore 21.15 al Bastione di San Zeno è di scena lo spettacolo “Giullarando”, prodotto da ‘Evoè! Teatro‘, di e con Paolo Grossi. Nuovo appuntamento della Rassegna Bastioni in Scena, curata da Teatro Scientifico Teatro Laboratorio per il programma di Mura Festival.

Si riparte dalle origini del teatro: un giullare, un saltimbanco, o più semplicemente un buffone che racconta storie del popolo al popolo. Storie antiche, contro il potere, contro i soprusi e le ingiustizie per denunciare e allo stesso tempo deridere il potente. Una celebre canzone canta: “E semper alegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re”.

Partendo da questa frase si vorrebbe far ritornare a sognare, ma soprattutto ridere gli spettatori. Rifacendosi alla tecnica di affabulazione diventata famosa in tutto il mondo grazie al premio Nobel Dario Fo, vengono raccontate storie antiche, medioevali, ma sempre attuali in rapporto diretto con il pubblico.

Lo spettatore sarà trasportato in questo viaggio fantastico con la forza della fantasia e della narrazione. Basta un’asse di legno, un attore e un pubblico per passare un’ora insieme al passato che ha reso glorioso il teatro italiano.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.