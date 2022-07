Visite guidate alla scoperta di Verona fino al 2023. Tutte le informazioni necessarie

Doppia proposta di tour alla scoperta del centro storico e delle mura cittadine al tramonto. Possibilità di visite guidate fino al 2023.

Continuano, ogni fine settimana, le visite guidate alla scoperta di Verona, passeggiate in centro storico e lungo le mura per vivere il fascino della città. È un’occasione rivolta ai cittadini veronesi e ai turisti, per percorrere due diversi itinerari accompagnati da guide turistiche autorizzate.

Programma

Fino al’8 gennaio 2023 è possibile partecipare al tour del centro storico della durata di un’ora e mezza, che si tiene ogni sabato, domenica e festivi.

La partenza è prevista alle ore 11 dall’Ufficio IAT in via Leoncino, 61.

Il tour delle mura Tramonti UNESCO, della durata di due ore, è invece previsto tutti i sabati con ultima data il 29 ottobre 2022.

Il punto di partenza è il Bastione delle Maddalene in vicolo Madonnina, 12, con ritrovo alle ore 18 nei mesi di luglio e agosto, alle 17 a settembre e alle 15 nel mese di ottobre.

Entrambi i tour sono disponibili in italiano e in inglese.

La tariffa intera è di 12 euro, quella ridotta, per i ragazzi tra i dieci e i diciassette anni, è di 6 euro, mentre per i bambini con meno di nove anni il tour è gratuito. Il costo per gli over 65 è di 10 euro.

La prenotazione è obbligatoria visti i posti limitati.

È possibile iscriversi contattando il numero 045 806 8680 oppure tramite l’indirizzo touriat@comune.verona.it.