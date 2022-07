“Viviamo La Bassa”, il 31 luglio una mattinata culturale a Pressana

Domenica 31 luglio nuovo appuntamento di “Viviamo La Bassa” con la visita di Pressana evento organizzato da Pianura Cultura con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Verona, Città di Oppeano (Comune capofila) Comune di Pressana e tutti i comuni aderenti all’edizione 2022.

Ci racconta Claudia De Fanti promotrice per conto di “Pianura Cultura” di Viviamo La Bassa “Assieme alla Pro Loco di Pressana abbiamo organizzato una mattinata culturale per l’ultimo appuntamento dei percorsi turistico–culturali VIVIAMO LA BASSA prima delle vacanze di Agosto visitando luoghi poco conosciuti e per partecipare alla loro tradizionale festa del prosciutto crudo nella magica cornice della bellissima villa storica CAINAQUA, domenica 31 Luglio per chi non è già in vacanza si unisca a noi e prenoti la sua presenza al n° 333 251 0947, cultura e specialità enogastronomiche di eccellenza renderanno la festa unica e indimenticabile tra visite turistiche in complessi architettonici storici e delizie del palato in compagnia di artisti, musica e tanto altro a sorpresa.

Questo il programna: ritrovo ore 10 con l’invito della Proloco di Pressana entreremo nel cuore della 23^ Festa del Prosciutto Crudo DOP, dopo la visita all’antica Corte Sant’Eugenia visiteremo poi l’oratorio di S. Sebastiano – alle 12:30 degustazioni pranzo alla storica VILLA CAINAQUA località Caselle dove saremo accolti dalla Presidente della PRO LOCO Signora ROSALBA SCARSETTO e i suoi collaboratori (la degustazione comprende il profumato prosciutto crudo e crostini al radicchio IGP Verona come antipasto, un ottimo primo- pasticcio della casa- dolcetti tipici rustici, acqua e vino, euro 18 con servizio al tavolo).

La prenotazione è obbligatoria, la quota comprende le visite guidate nei “gioielli nascosti” luoghi storici di FEDE E POTERE dal MEDIOEVO ALLA SERENISSIMA REPUBBLICA DEI DOGI in compagnia dello storico LUIGI PELLINI dell’A.C. la Pianura e con MICHELA GASPARELLO “storia dell’Arte” della Pro Loco di Pressana.

Prenota la tua presenza per ottimizzare l’organizzazione dell’accoglienza a ROSALBA SCARSETTO, 335 638 0975 – CLAUDIA 333 251 0947 – GERRY 373 734 6540.

L’appuntamento di Settembre non sarà l’ultima domenica del mese ma anticiperemo alla domenica 18 settembre causa elezioni nazionali tenetevi liberi!!”