Festa d’Estate a Bussolengo: ultimi biglietti per “Profumo di pesca: cenando in Mazzini”

Poche decine di posti ancora disponibili per la tavolata sotto le stelle di venerdì 29 luglio in Corso Mazzini a Bussolengo. L’edizione di “Profumo di pesca: cenando in Mazzini” offrirà ai commensali un menù a base di pesca con l’accompagnamento musicale di Paolo Zanarella.

“Profumo di pesca: cenando in Mazzini”, l’appuntamento più atteso della Festa d’Estate di Bussolengo è quasi sold out. “Per noi la Festa d’Estate – spiega Massimo Girelli, assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni – è una vera e propria celebrazione del territorio e della pesca, il nostro prodotto più rappresentativo. E con Cenando in Mazzini, la pesca è protagonista di un momento conviviale che raccoglie centinaia di persone“.

Organizzata per venerdì 29 luglio alle ore 20:00, la tavolata lunga ben 200 metri prevede posti limitati che si possono acquistare online oppure presso il Bar Cappelleria a Bussolengo e la Tabaccheria Castioni presso le Porte dell’Adige.

Le portate della cena saranno a base di pesca, dall’antipasto al dolce. Oltre a quello principale, ci sarà un menù vegetariano e un menù speciale per i bambini.

La maggior parte dei biglietti per l’evento sono andati a ruba nei primi giorni dell’apertura delle vendite, con più di 100 posti prenotati già nelle ore dopo la conferenza stampa della settimana scorsa. I pochi biglietti rimanenti sono ancora in vendita a venticinque euro l’uno per gli adulti e quindici per i ragazzi fino ai 12 anni.

In caso di maltempo la cena sarà spostata al Mercato Ortofrutticolo in Via Molinara, 50.