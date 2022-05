Asparagi, bisi e fragole. La primavera nei piatti della tradizione veronese

“Pensato per valorizzare i prodotti ma anche la ristorazione tipica questo progetto rappresenta oggi un’opportunità in più per sostenere la ripartenza di uno dei settore più colpiti dalla crisi economica collegata alla pandemia. Serve un lavoro di squadra per valorizzare le ricchezze alimentari del nostro territorio e, con esse, l’importante filiera che vi gravità attorno, dalla produzione di vino, ortaggi e frutta fino all’impiattamento finale che, in questo caso, è da realizzarsi in uno dei tanti ristoranti tipici aderenti all’iniziativa. L’obiettivo è di ampliare sempre di più questa rete, coinvolgendo quanto più possibile tutte le realtà economiche interessate”.