“Sound of The River 2022” rock, energia e atmosfere magiche venerdì 17 e sabato 18 giugno a Legnago

L’estate si avvicina e anche quest’anno torna la terza edizione del Sound Of The River, festival che si

svolge nel polmone verde di Legnago (VR) all’interno della bellissima cornice del Parco Comunale.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno sono le imperdibili date da segnare in agenda di questa attesissima

edizione, che certamente avrà grande richiamo per gli appassionati di musica e non solo.

Sound Of The River è una realtà consolidata, nata dall’esperienza, ormai ventennale, di Sound Vito Festival.

Si prospettano così due giorni in cui non mancheranno gli elementi che da sempre caratterizzano

l’esperienza del festival – rock, energia e atmosfere magiche unite a scelte musicali importanti dal

panorama nazionale e internazionale – ma ci saranno anche tante novità.

Si riconfermano gli elementi che da sempre fanno da corollario alla musica live: mercatini, food truck per le esigenze di tutti i palati, inoltre avrà luogo la quinta edizione dell’ormai classico Torneo Regionale di Briscola Mascherata e la prima edizione del Torneo Intergalattico di Hobby Horse.

Regina indiscussa di questi due giorni sarà la musica, con una line-up ricca e variegata con artisti

affermati unita ad una consapevole ricerca di nuove proposte.

Il programma completo

Sabato 17 giugno

La sera di venerdì 17 giugno, comincerà in grande stile con l’energia del collettivo digital-punk Falafel

Fazz Familia, composto da sei elementi che porteranno nel cuore di Legnago lo spettacolo ‘Savignano Oh’, tra canzoni, varietà e mal d’Africa.

Tonino3000 e Jesa Old-Fi remixano brani pop dello Zimbabwe facendo piovere laser e cantando il sentimento che pervade la valle del Rubicone, armati di due phon e molleggiate sgambettate.

Non è la Romagna degli ombrelloni ma dei sexy incompresi, dell’allegro provincialismo che assume la forma di tendenza in tutti i Savignano del mondo.

Con loro ci sarà la band trentina Toolbar, progetto attivo dal 2017, dove le sfide sociali e i sentimenti

personali sono tradotti in testi autoironici e in soluzioni compositive pregne di contaminazioni. Il loro

approccio musicale è sicuramente ricco di spunti creativi, che spaziano tra r’n’b, hip-hop e new wave.

Attualmente la band sta aprendo alcuni concerti del tour estivo di Vasco Rossi.

Alle ore 20:00 inizierà la quinta edizione del Torneo Regionale di Briscola Mascherata, mentre a

chiudere la serata sarà Junko Dayton, uno dei laseristi di Falafel Fazz Familia.

Chi sono i “laseristi”? Venite a scoprirlo e non ve ne pentirete!

Sabato 18 giugno

La giornata di sabato 18 giugno inizierà fin dal mattino con diverse attività.

Alle ore 09:00 sarà possibile fare una lezione di yoga tra gli alberi secolari del Parco Comunale (condotta da Mariangela Carmagnani di Yoga Lab) e nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 17:30, sulle rive dell’Adige, sarà possibile sperimentare un giro in canoa sul fiume con la collaborazione di Canoa Club Legnago.

Sarà inoltre una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di rock’n’roll e rockabilly.

Una reunion d’eccezione per l’unica data in Veneto dei The Hormonauts, tra le migliori band rockabilly in Italia, già ospiti del Sound Vito Festival nel 2009.

The Hormonauts nascono nel 1999 e da subito si contraddistinguono per uno stile proprio influenzato dal rockabilly, passando per l’aggressività del punk/rock, la leggerezza del rocksteady, fino ad arrivare alle morbide sonorità della country music, il tutto condito da una sottile vena ironica. La band nasce dalla decennale esperienza di Sasso, contrabbassista tra i più osannati del circuito rock’n’roll europeo, Pinna, uno dei migliori batteristi proveniente dalla scena punk/hardcore e Andy, membro della storica famiglia dei Mutoids, scozzese, appassionato di rock’n’roll, chitarrista e cantante della band.

Apriranno la serata i Freez, una delle band più attive in Italia nel panorama alternative. Il loro primo Ep

‘Routine’ uscito nel 2017 trova velocemente consensi dall’inglese FatCat Records, storica etichetta di band

come The Growlers, Paws, Sigur Ròs, che pubblicò la traccia ‘Bad Weed’ ottenendo 10.000 visualizzazioni

solamente nei primi 10 giorni.

La critica li dipinge come la nuova voce dello slacker rock italiano e attualmente sono impegnati con il

loro ‘Do Nothing Club Tour’ che farà numerose tappe in Italia, Svizzera e Francia. Nell’ottobre 2019

pubblicano il loro album d’esordio ‘Always Friends’ per Wild Honey Records.

Alle 19:00 sarà il turno del dj-set di Lukino Ungawa! che darà inizio al party rock’n’roll più selvaggio

della bassa.

Alle 20:30 inzierà il primo Torneo Intergalattico di Hobby Horse, attrazione frequente nei paesi

scandinavi. Si tratta di una gara goliardica a cavalcioni di un palo che funge da cavallo immaginario. Sarà

necessario essere muniti di cappello da cowboy, camperos e… tirar fuori il cavallo che c’è in te!

Chiuderà il festival Nic Fabris con il suo ecclettico dj-set.

E’ dunque questo il ricco menù di un’altra imperdibile edizione che spazierà dal rock’n’roll all’electro-punk

passando per l’indie, dalle atmosfere esotiche a quelle più esplosive: il Sound Of The River anche

quest’anno promette due serate di sano e puro divertimento per tutti i gusti.

Riassumendo:

Venerdì 17 Giugno – apertura ore 19:00 (ingresso libero)

FALAFEL FAZZ FAMILIA – Savignano Oh!

(digital punk collective based in Romagna)

Opening: TOOLBAR

(rock, r’n’b, new wave)

Special guest: JUNKO DAYTON

(late night Perreo diretto from Lasterstx Selvaggxx per Falafel Fazz Familia)

Ore 20:00 – 5° TORNEO REGIONALE DI BRISCOLA MASCHERATA

Sabato 18 Giugno – apertura ore 9:00 (ingresso libero)

THE HORMONAUTS – Unica data in Veneto

(rockabilly, punk-rock, country)

Opening: FREEZ

(garage, slacker rock, alternative)

Special guest: LUKINO UNGAWA!

(rockabilly, jump blues, doowop, soul, mambo, hawaiian classic, jungle exotica, surf and more)

NIC FABRIS

(rock, indie, dance)

Ore 20:30 – 1° TORNEO INTERGALATTICO DI HOBBY HORSE

