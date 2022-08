Attività estive Villafranca di Verona

L’Assessorato alle Politiche sociali e per la Famiglia propone per finire al meglio l’estate e prima dell’inizio della scuola, attività che possano coinvolgere tutte le famiglie offrendo momenti d’incontro e svago su tutto il territorio villafranchese.

La finalità comune alle diverse proposte è offrire alle famiglie momenti di incontro, dove attraverso il gioco e non solo ci sia la possibilità di trascorrere dei momenti con i propri bambini e insieme ad altre famiglie.

Ludobus

Il ludobus è un furgoncino attrezzato che porta, in ogni luogo, giochi in legno, attrezzature e materiali ludici, animatori e programmi di gioco costruiti artigianalmente.

I giochi proposti hanno come protagonisti principali le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che liberamente e gratuitamente possono partecipare alle attività da soli, in gruppo o con i loro accompagnatori adulti, ma sono fruibili a vario livello anche da un pubblico di ogni età.

Le attività sono pensate per una fascia d’età che va dagli zero anni agli adolescenti.

Nel mese di luglio sono già state realizzate due uscite serali nel quartiere Madonna del popolo e a Caluri che hanno dato l’opportunità alle famiglie di ritrovarsi e di condividere un momento ludico.

Il Ludobus è animato da un’equipe di operatori qualificata ed esperta della Cooperativa sociale “Hermete”.

Tempi e luoghi

Giovedì 1 settembre parco di via Frassini Dossobuono dalle 16.30 alle 19.30

parco di via Frassini Dossobuono dalle 16.30 alle 19.30 Giovedì 8 settembre parco Castello a Villafranca dalle 16.30 alle 19.30

parco Castello a Villafranca dalle 16.30 alle 19.30 Giovedì 15 settembre parco di via Isonzo Villafranca dalle 16.30 alle 19.30

Tutto da scoprire

Vengono proposti laboratori creativi che per bambini e bambine dai 0 ai 6 anni. L’opportunità sperimentarsi in attività manuali che possano coinvolgere sia i bambini che i genitori.

Tempi e luoghi

Martedì 30 agosto parco Castello a Villafranca dalle 17.00 alle 18.30 ”DIVERTIAMOCI CON LA SABBIA MAGICA”

parco Castello a Villafranca dalle 17.00 alle 18.30 ”DIVERTIAMOCI CON LA SABBIA MAGICA” Martedì 6 settembre parchetto piazza Don Girelli Dossobuono dalle 17.00 alle 18.30 ”GIOCOLANDO” in collaborazione con il progetto “Abbracci”

parchetto piazza Don Girelli Dossobuono dalle 17.00 alle 18.30 ”GIOCOLANDO” in collaborazione con il progetto “Abbracci” Martedì 13 settembre parco Castello a Villafranca dalle 17.00 alle 18.30 ”IN VIAGGIO CON LE BOLLE DI SAPONE”

I laboratori sono gestiti da operatori della Cooperativa sociale “Tangram”.

Letture ri-animate

I laboratori di letture a voce alta saranno realizzati per la fascia d’età 3 – 6 (scuola dell’infanzia) e 6-10 anni (scuola elementare) creando piccoli gruppi a loro dedicati.

L’occasione per avvicinare i bambini più piccoli all’oggetto libro e alla bellezza della lettura e per i più grandi di esplorare l’esperienza che può vivere un bambino o una bambina in situazioni particolari, passando attraverso lo strumento e il supporto del libro e della lettura a voce alta. Per gli adulti accompagnatori: trovare uno spazio dove chiedere informazioni e consigli per future letture.

Tempi e luoghi

Lunedì 29 agosto parco del Frassini Dossobuono dalle 17.00 alle 18.00

parco del Frassini Dossobuono dalle 17.00 alle 18.00 Lunedì 05 settembre parco dei Castello dalle 17.00 alle 18.00

parco dei Castello dalle 17.00 alle 18.00 Lunedì settembre parco del Frassini Dossobuono dalle 17.00 alle 18.00

parco del Frassini Dossobuono dalle 17.00 alle 18.00 Lunedì settembre parco dei Castello dalle 17.00 alle 18.00

I laboratori sono gestiti da operatori della Associazione “Mille fogli”.

In ogni uscita è presente il Servizio Educativo del Comune di Villafranca

Per ogni altra informazione è possibile contattare l’Ufficio Minori e Politiche giovanili, tel 0456339182 (il mattino dal lunedì al venerdì)