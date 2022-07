Tutto pronto per la 161° edizione della Fiera Agricola di Sant’Anna d’Alfaedo con la festa patronale

Presentate le iniziative al Mercato al Coperto di Coldiretti in programma dal 21 al 26 luglio con il Sindaco Tommasi

Prende il via giovedì 21 fino a martedì 26 luglio a Sant’Anna d’Alfaedo la tradizionale Fiera Agricola, giunta alla 161ma edizione, che si svolge in concomitanza alla Festa Patronale.

Franca Castellani ha spiegato che per il secondo anno la presentazione della manifestazione avviene al Mercato Coperto. “Coldiretti è partner della manifestazione collaborando anche all’organizzazione dell’interessante convegno sulla tutela e la valorizzazione della Lessinia che si terrà giovedì alle 20.30 proprio in apertura della Festa. Il patrimonio della montagna veronese non può prescindere dal settore agricolo che in Lessinia coinvolge circa 1800 lavoratori, 9 caseifici e quasi 600 allevamenti di bovine da latte. Il settore lattiero caseario insieme all’agricoltura, oltre a contribuire al mantenimento economico e sociale del territorio montano, conserva gli ecosistemi rurali presenti, salvaguarda e tutela i prati e i pascoli, collegandosi alla presenza turistica”.

Il Sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo Raffaello Campostrini ha detto: “Questi eventi vengono realizzati grazie al lavoro di squadra delle persone che contribuiscono a promuovere e a valorizzare il nostro territorio che dobbiamo salvaguardare per il futuro” Il Sindaco ha aggiunto che Sant’Anna è un territorio ricco di eccellenze: di storia, di bellezze naturali, opere architettoniche, pratiche agricole e prodotti.

Un programma ricco di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e dei prodotti della Lessinia oltre ad attività organizzate dalle Associazioni locali illustrate da Marcella Marconi che ha sottolineato: “Quest’anno si torna alla festa così come intesa fino a prima della pandemia; un grande evento-contenitore dove ci sarà cultura, intrattenimento, musica, sport, spazi didattici per bambini e tanto tanto territorio, sia nel mercato della domenica con produttori locali e non, che in cucina con i nostri gnocchi della Lessinia e altre specialità”.

Daniele Marconi ha detto: “Anche quest’anno Coldiretti ha deciso di organizzare un convegno che si terrà giovedì 21 alle 20.30 al Teatro comunale, in collaborazione con il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo dal titolo ‘Tuteliamo e valorizziamo il territorio della Lessinia’”.

Durante il convegno, dopo i saluti di apertura del Sindaco Raffaello Campostrini Interverranno Nicola Campostrini sul tema “Il valore del prodotto allevato in Lessinia” e Valentino Marconi che illustrerà “I prodotti tipici gastronomici del territorio della Lessinia”. A trattare il tema “La peste suina africana: aggiornamento e gestione delle popolazioni animali” saranno Fabrizio Cestaro, responsabile sanità animale dei Servizi Veterinari AULSS 9 Scaligera, Viviana Genna del servizio sanità animale AULSS 9 Scaligera e Alberto Amicabile del servizio igiene alimenti di origine animale AULSS 9 Scaligera. “Prelievo venatorio e di controllo del cinghiale in provincia di Verona” sarà il titolo degli interventi di Ivano Confortini del Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Regione Veneto parleranno e di Manuel Benincà, Responsabile Area Tecnica Coldiretti Veneto. Ad Alex Vantini, Presidente Coldiretti Verona, sono affidate le conclusioni.

Sabato 23 per tutto il giorno sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Paleontologico e Preistorico e alle 18.30 si terrà alla ex scuola l’inaugurazione della mostra fotografica “Con il mio sguardo a Sant’Anna” di Marco Malvezzi.

Domenica 24 alle 10.30 si svolgerà in Piazza G.A Dalla Bona l’inaugurazione della Fiera Agricola con la presentazione delle attività e l’apertura del mercato dei prodotti del territorio. Durante la giornata numerosi gli appuntamenti per adulti e bambini.

Lunedì 25 si svolgerà dalle 8 alle 13 la tradizionale mostra mercato di macchine agricole e la sera ritornerà il grande spettacolo pirotecnico.

Martedì 26, giorno del patrono, alle 18 si terrà la S. Messa di Sant’Anna con la processione.