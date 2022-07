A Povegliano arrivano gli educatori di strada per aiutare i giovani. Tutti i dettagli del progetto

Assessore al sociale Vaiente: “Vogliamo essere vicini ai nostri giovani che hanno bisogno urgente di essere ascoltati”

L’amministrazione comunale di Povegliano V.se ha avviato, insieme alla cooperativa Gradiente e al Servizio Educativo, un progetto sperimentale per il rilancio delle politiche giovanili, attraverso gli animatori di strada.

Lo scopo del progetto è “riagganciare” i giovani sul territorio, nei loro luoghi naturali di ritrovo, per prevenire il disagio e costruire con loro una relazione significativa, sviluppando insieme idee, progetti, iniziative che li vedano protagonisti.

Il servizio è rivolto ai giovani dai 13 ai 17 anni.

Il progetto è partito il 22/7/2022 e proseguirà fino a fine anno, salvo la pausa di ferragosto.

Gli operatori hanno già iniziato con le prime ricognizioni e la mappatura nei luoghi di ritrovo, come la piazza e in particolare nelle vicinanze del campanile, in via Verdi vicino al Municipio, al parco Donatori e negli altri parchi del paese. In seguito gli educatori di strada incontreranno direttamente i ragazzi per creare una relazione basata sull’ascolto e proporre una serie di azioni: dai laboratori di street art a quelli di rigenerazione urbana, nonché attività di gruppo.

“Per l’aggravarsi delle situazioni di fragilità psicologica ed educativa di molti ragazzi soprattutto a causa della pandemia – sottolinea l’assessore al sociale e alle politiche giovanili Nicolò Vaiente – abbiamo deciso come amministrazione di attivare questo servizio in via sperimentale per instaurare un dialogo privilegiato con i nostri giovani che hanno un bisogno urgente di essere ascoltati”.

Entrare in relazione diretta con i ragazzi e conoscere i loro interessi e le loro potenzialità permette agli educatori di strada non solo di intervenire su eventuali comportamenti a rischio, ma anche di valorizzare il talento di tanti adolescenti.

“Il mio obiettivo – evidenzia la sindaca Roberta Tedeschi – è rendere Povegliano un luogo a “misura di giovani”, mettendo al centro le ragazze e i ragazzi che devono tornare a riappropriarsi del paese. Sono convinta, infatti, che sviluppare queste importanti forme di coinvolgimento e coltivare gli innumerevoli talenti dei giovani sia fondamentale per il bene di tutta la comunità”.