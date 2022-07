Caro bollette. Dal Comune di Povegliano, 50.000 euro di contributi per aiutare le famiglie

L’Amministrazione comunale di Povegliano Veronese ha approvato le linee guida del bando, esecutivo dal 1 agosto con possibilità di partecipare fino al 15 settembre, che stanzia ben 50.000 euro di contributi diretti per le famiglie poveglianesi alle prese coi rincari del costo dell’energia.

Spiega la sindaca Tedeschi: “Un intervento di questa portata non è certo usuale per un piccolo comune come il nostro ma abbiamo voluto dare un segnale forte con un aiuto concreto. Oltre alle famiglie più fragili, da sempre una priorità per noi, abbiamo deciso di stanziare una quantità di risorse tale da permettere anche ai tanti nuclei familiari del cosiddetto “ceto medio”, messi in difficoltà dagli aumenti, di accedere al bonus”.

Il contributo comunale una tantum per il 2022 finirà direttamente nelle tasche dei cittadini e avrà un importo che varierà da un minimo di 200 ad un massimo di 400 euro a seconda dei componenti del nucleo familiare e del numero di richieste.

Sarà erogabile dietro presentazione delI’ISEE (di importo massimo 18.000) e sarà possibile presentare la domanda in modalità on-line tramite SPID.

Per i cittadini che ne fossero sprovvisti, il Comune mette a disposizione un servizio di assistenza e affiancamento per ottenere lo SPID.

A seguito della presentazione delle domande, verrà formata una graduatoria a punti in base a diversi parametri come ad esempio i figli a carico, la presenza di situazioni legate alla perdita del lavoro, l’assenza di altre forme di sostegno come il reddito di cittadinanza o altre indennità.

“Come comune abbiamo purtroppo dovuto anche noi farci carico di costi extra legati ai consumi energetici degli edifici pubblici – commenta ancora Tedeschi– ma abbiamo anche voluto dare un aiuto concreto alle famiglie e a chi in questo momento lavora ma è in difficoltà”.