Povegliano investe 2 milioni per sistemare il paese. Ecco tutte le spese in programma

Povegliano Veronese cambia decisamente marcia grazie alle straordinarie misure economiche messe in campo dall’Amministrazione con l’approvazione dell’ultimo bilancio.

La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento per Samuele Conti, il giovane poveglianese recentemente vittima di una tragica fatalità.

Poi Il gruppo della sindaca Roberta Tedeschi ha enumerato gli interventi che stanzieranno una quantità ingente di risorse per l’anno in corso: un milione e 300mila euro saranno destinati ad opere, investimenti e sicurezza mentre un altro mezzo milione di euro circa andrà alle famiglie, alle iniziative socio-culturali ed al potenziamento generale dei servizi.

“Quanto deciso oggi è il frutto di un lungo lavoro. – spiega il vice-sindaco Facincani, delegato al Bilancio – Riusciremo a fare moltissimo pur con diverse somme bloccate da accantonamenti dovuti al caro bollette che purtroppo colpisce anche gli enti. Tuttavia era nostra precisa intenzione invertire la rotta e tornare ad investire nel paese.

E’ amaro constatare che chi ci ha preceduto continua a provocare quando non ha lasciato alcun progetto, ma idee abbozzate e procedure incomplete. Spenderemo ad esempio oltre 380mila euro di asfaltature necessarie, un intervento che è mancato di pianificazione ed eseguito in misura insufficiente negli anni precedenti”.

Si partirà subito con il manto stradale di via Fornaci e poi dopo Agosto sarà il turno del resto delle strade. Tra gli interventi previsti vedrà la luce il nuovissimo bosco sportivo della Crose destinato ai giovani ed il rifacimento della tensostruttura degli impianti sportivi di via Monte Grappa. Quest’ultima, seriamente danneggiata da una tempesta nell’estate 2021, ha visto la recente conclusione della trattativa con l’assicurazione che rimborserà oltre 100mila euro.

Spazio anche per un corposo pacchetto sul verde pubblico: finanziati la pulizia straordinaria delle caditoie stradali, investimenti straordinari per le potature ed un intervento atteso da anni, quello sul Parco Balladoro

“Povegliano viene da anni di abbandono e degrado – ha detto il capogruppo di maggioranza Edoardo Cavallini – Ci troviamo in una situazione emergenziale, che si sarebbe potuta evitare con la manutenzione ordinaria. Faremo il ‘tagliando’ al paese'”.

Di grande rilievo il contributo straordinario per il caro-bollette destinato alle famiglie – una misura finora appannaggio solo di grandi comuni – di ben 50.000 euro – ed il rinnovo della biblioteca comunale per cui verranno stanziati 65mila euro.

“Siamo il cambiamento e le famiglie ed i giovani, ignorati in questi anni, sono una priorità dell’azione dell’Amministrazione – sottolinea con orgoglio la sindaca Roberta Tedeschi – Pubblicheremo in breve tempo un bando straordinario dedicato al sostegno di chi è stato messo in difficoltà dagli aumenti delle utenze. Questo vuol dire soldi nelle tasche di chi è in difficoltà.

Inoltre col progetto della nuova biblioteca ricreeremo uno spazio più grande e moderno dedicato ai nostri ragazzi e ragazze. Con una nuova area per l’infanzia, una nuova entrata accessibile ai disabili, le aule studio che abbiamo promesso ed il potenziamento della componente informatica. Chi oggi fa inutile polemica sul cambiamento in atto – conclude la prima cittadina – qualche anno fa chiudeva la biblioteca, noi intendiamo farne una risorsa per i cittadini”.

© Riproduzione riservata