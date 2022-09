Povegliano, nuovo piano asfaltature: investito mezzo milione di euro

Povegliano spinge forte sull’acceleratore per le opere di viabilità e sicurezza. L’amministrazione di Roberta Tedeschi ha varato questa settimana il progetto definitivo-esecutivo dell’atteso piano asfaltature, per un complessivo investimento sulle strade nel 2022 di ben mezzo milione di euro.

“Siamo dovuti tornare a rivedere il primo nostro studio di fattibilità da 350.000 euro – precisa il vice sindaco e assessore al bilancio Facincani – a causa dell’incontrollato aumento dei costi delle materie prime, che tutto il mondo sta sperimentando in questo 2022 anomalo. Ma invece di ridurre i lavori abbiamo aggiunto 100mila euro per poter fare lo stesso numero di strade”.

Un antipasto del piano in realtà è già partito nei mesi estivi con la sistemazione di Via Fornaci, su cui sono stati spesi oltre 30.000 euro. Ma il piatto forte è in arrivo con lo stanziamento dei prossimi 450mila euro, che garantirà la riqualificazione di quasi una dozzina di vie. Approvata la variazione di bilancio in settembre in consiglio comunale, l’Amministrazione ha bruciato i tempi per i passaggi successivi. Gare d’appalto e conseguenti lavori saranno a stretto giro.

“Tra fine Ottobre e Novembre inizieremo a sistemare larga parte del paese, meteo permettendo – sottolinea la sindaca Tedeschi – trovando soluzione ad un’emergenza che abbiamo ereditato. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale ed il lavoro è stato moltissimo, il traguardo è ormai prossimo. Ci è voluto tempo anche se questa è sempre stata una priorità, ma abbiamo dovuto fare un progetto completamente nuovo con mercato impazzito che sta creando non poche difficoltà agli enti locali”.

Non è l’unica novità urbanistica nel breve periodo per Povegliano, dato che sono già iniziate le fasi preliminari di installazione del cantiere del Ponte Quadruplo, dove verrà costruita la nuova rotonda che metterà in sicurezza l’incrocio.

“Appena eletti abbiamo riallacciato i rapporti con la Provincia e soprattutto col Consorzio col quale abbiamo dovuto affrontare il problema degli espropri, nonché risolvere numerosi oneri pendenti sul progetto. Con grande sorpresa a dire la verità, perché ci era stato detto che l’opera era già cantierizzata. Risolti tutti questi aspetti abbiamo fatto redigere anche in questo caso il progetto esecutivo finale – spiega ancora la sindaca – e la ditta ‘Ferro SRL’ inizierà i lavori a breve. Si deve attendere infatti il termine del periodo di irrigazione dei campi perché le operazioni interessano anche un tubo dell’acqua a uso agricolo. La strada provinciale avrà una viabilità modificata per qualche tempo e inevitabilmente ci sarà qualche ricaduta sulla viabilità comunale. Ma siamo già al lavoro per minimizzare eventuali disagi. Il nostro obiettivo è che finalmente potremo dare ai cittadini un incrocio sicuro”.