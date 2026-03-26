Riso, calici e i giovani veronesi protagonisti a Risosterie

È stata presentata oggi, mercoledì 25 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione di “Risosterie”, evento che celebra l’enogastronomia veronese e l’associazionismo giovanile, in programma dal 27 al 29 marzo al Palariso di Isola della Scala.

Sono intervenuti: il Consigliere Provinciale, Alberto Mazzurana; per il Comune di Isola della Scala, il Sindaco Luigi Mirandola e il Consigliere con delega alle politiche giovanili, Giampietro Falsiroli; il Presidente dell’associazione Isola Young, Antonio Ruotolo; Francesco Pavan del Lions club Isola della Scala; Stefano Cantiero, giornalista e Alberto Cisamolo, coordinatore dell’iniziativa collaterale “Nostalgia Artigiana”.

La manifestazione è promossa dall’associazione Isola Young, una realtà che riunisce oltre 130 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 23 anni, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio isolano.

Protagonista dell’evento sarà il percorso enogastronomico dedicato al riso Nano Vialone Veronese IGP e a una selezione di circa 50 etichette di vino scaligere e regionali.

La quarta edizione dell’evento coinvolgerà anche gli studenti di ENAIP Veneto che, accanto ai volontari di Isola Young, si occuperanno sia della preparazione degli oltre 40 piatti a base di riso in menù, sia del servizio in sala.

Inoltre, l’offerta gastronomica — raccontata e presentata dal giornalista Stefano Cantiero — si arricchirà di specialità provenienti da altre zone, come lo spiedo bresciano promosso dall’omonima Confraternita della provincia lombarda e il fritto misto e le sarde in saor della locanda Zanella di Cavallino Treporti.

Tanti gli appuntamenti con la musica e i motori: il 27 marzo lo spettacolo “Voglio tornare negli anni 90”, il 28 marzo Dj Yano e il raduno di auto tuning, il 29 i raduni di auto d’epoca, trattori e Vespe, gare di motocross e balli country.

“Risosterie” dedicherà spazio anche all’impegno sociale: grazie alla collaborazione con il Lions Club, è previsto infatti un talk show sul tema dei femminicidi con la criminologa Anna Vagli, per approfondire e riconoscere i campanelli d’allarme e adottare gli strumenti di prevenzione contro la violenza sulle donne.

Infine, i visitatori potranno conoscere l’artigianato locale nell’area dedicata al progetto “Nostalgia Artigiana”, volto a riscoprire le tradizioni manuali del territorio e a promuovere la coesione della comunità isolana attraverso il coinvolgimento di attività e associazioni della città del riso.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.