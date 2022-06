Eventi Sommacampagna estate 2022. Il programma completo

“PALCO VENIER – Le Arti delle Terre del Custoza 2022”

Mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 11 sulle Terrazza Panoramica del Ristorante Villa Vento di Custoza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “PALCO VENIER – Le Arti delle Terre del Custoza 2022”, la rassegna estiva di Sommacampagna che rilancia con entusiasmo le arti e il turismo nel territorio.

La musica, il teatro e la danza

La musica sarà tutta all’insegna della qualità e con un occhio di riguardo anche ai giovani emergenti.

Infatti il 24 Giugno in Villa Venier si terrà il “Fuori Tutti Music Fest” maratona musicale con giovani artisti di Sommacampagna organizzata dal Comune, una bella ribalta per far esibire le nostre giovani promesse della musica.

Il 6 Luglio sarà il turno dei Faserem, storica band veronese di tributo ai mitici Dire Straits (in collaborazione con Arteven); ven. 9 Luglio torna l’appuntamento con Gilberto Lamacchi & band con La Buona Novella di Fabrizio de Andrè; mer. 13 Luglio il duo pianistico delle gemelle Laura e Beatrice Puiu nell’11^ edizione di “The Energy of Music”; ven. 15 Luglio il musicista partenopeo Massimo Coppola presenta il suo concerto “Io sono come te”, con la partecipazione straordinaria della cantante Rossana Casale.

Il 16 Luglio (con Arteven) torna la danza contemporanea, con la compagnia veronese Ersiliadanza (in collaborazione con la Nuova Soledarte”) che si esibirà in “AMARA TERRA MIA”, dopo il debutto invernale del Teatro Camploy di Verona.

La storica collaborazione con Box Office Live ci porta un fantastico triduo: mer. 20 Luglio il comico milanese Luca Ravenna nel suo ultimo stand-up show intitolato “568”; gio. 21 Luglio seguirà il concerto di Frida Bollani Magoni giovane talento musicale (e figlia d’arte), ed infine ven, 22 Luglio il concerto della band veronese Anna e l’appartamento già noto al panorama musicale del pop italiano.

E la musica targata Verona continua il 28 Luglio con l’orchestra swing “Basin Street Band”, (in collaborazione con Arteven).

E per il 40 anniversario della Scuola di Musica e Teatro A. SALIERI di Caselle sab. 30 Luglio si festeggerà con un raffinato concerto in stile francese con la PASSEPARTOUT MUSIC, il gruppo capitanato dalla cantante veronese Chiara Dal Molin che ci condurrà nel panorama delle “Canzoni per le vie di Parigi”.

Sempre salda la pluriennale partnership con Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto, con cui molti eventi teatrali del nostro cartellone vengono organizzati: GLI ALCUNI di Treviso che aprono la stagione dom. 12 Giugno a Custoza con lo spettacolo per bambini “La Figlia di Robin Hood”, proseguendo all’Ossario di Custoza dom. 26 Giugno con la giovane Compagnia professionistica “MATRICOLA ZERO” con l’originale e avvincente monologo “La Foresta e i Lupi”, quindi ven. 8 Luglio il teatro brillante di Armathan con “Jena Ridens” e dom. 10 Luglio con la COMPAGNIA DELL’ARCA nello spettacolo brillante/noir “Il Condominio”.

E ancora teatro dom. 24 Luglio con la Compagnia EL GAVETIN nella commedia comico-dialettale “Fermata Tavernele” (appuntamento gestito direttamente dalla compagnia).

Una particolare attenzione merita il 29 Luglio il famoso attore PAOLO HENDEL, che nel suo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” (scritto da Hendel stesso e Marco Vicari, per la regia di Gioele Dix), con l’ironia che lo contraddistingue, ci fa una confessione sugli anni che passano, nella quale ognuno può rispecchiarsi, esorcizzando l’età che avanza con una risata!

Giovedì 4 Agosto Arteven ancora al ns. fianco a Caselle per lo spettacolo comico-dialettale del “TEATRO DELL’ATTORCHIO” in “Guai in vista all’Albergo Bellavista”.

E dopo una breve pausa agostana, nell’ambito dell’Antica Fiera di Sommacampagna di nuovo il Teatro e la Musica ci accompagneranno dal 26 al 30 agosto 2022 in Piazza Castello a Sommacampagna, dove vedremo avvicendarsi sul palco il 26/8 la Compagnia veronese Tiraca con il “one man show” TE RANGITO O FETO DA SOLO? messo in scena dal divertente protagonista Lanfranco Fossà. Seguirà il 27 agosto la musica sempre apprezzata dei nostri musicisti “SACRO & PROFANO”, andando avanti il 28 agosto ospitando la musica messicana del gruppo Mariachi EL GAVILAN grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Cielito Lindo. Il 29 Agosto il nostro Corpo Bandistico di Sommacampagna diretto dal maestro Daniele Accordini ci allieterà con il loro concerto polistrumentale; si chiuderà la fiera in grande spolvero il 30 agosto con il CIRCO ACROBATICO e DANZE AEREE di STUDIO PONTI.

La stagione estiva di spettacoli avrà il suo gran finale in Villa Venier il 9 Settembre con SMOGMAGICA di Marco Soave che esegue un concerto tributo a Le Orme e GILBERTO LAMACCHI che presenta “Mille Papaveri Rossi” la PFM canta De Andrè. Quest’ultimo evento non è solo artistico, ma ha un risvolto benefico, a favore di due Associazioni di Volontariato che collaborano con ABEO.

Arriva la “Sagra dei Fumetti” in Villa Venier

“E’ con immenso orgoglio che ospitiamo per la prima volta il mondo del Comics, l’universo fumettistico italiano ci onora di organizzare in Villa Venier la nuova edizione della Sagra dei Fumetti il 2 e 3 Luglio, grazie alla collaborazione con la Think Comics e Livepoint”, continua Eleonora Principe.

Due giorni di eventi culturali e musicali con i Cosplayer, i fumettisti italiani e stranieri, ed inoltre il tutto sarà questa volta in abbinata al FANTAVV, cioè il Festival della Letteratura Fantasy. Un appuntamento sicuramente da NON PERDERE!

Cultura fa rima con lettura

“Confermiamo il valore della lettura nella vita di ognuno, ed in questo il Comune di Sommacampagna è da sempre molto attivo, con incontri con autori di richiamo nazionale, e con letture animate al parco per bambine e bambini”, continua Eleonora Principe.

Sei gli appuntamenti con “VIAGGI IN VILLA” rassegna di INCONTRI CON GLI AUTORI per viaggiare leggendo, a Villa Venier: con Claudio Visentin ed il suo “Luci sul Mare”, l’autrice Ulrike Raiser e i suoi libri “Deviazioni” e “Sola in Alaska”, lo scrittore Fabrizio Ardito e il suo “A ciascuno il suo cammino”, poi Tiziano Gaia con i suoi “Di vigna in vigna” e “Stappato”. Seguono ancora Mauro Buffa e il suo libro “Destinazione Giappone”, per concludersi il 3 agosto con Elisabetta Frega che presenta “La luna sorride a Damasco”. L’iniziativa è promossa dal Comitato Biblioteca, in collaborazione con la libreria Gulliver e i Borghi della Lettura.

Sommacampagna, terra di storia, natura e turismo lento

Monumenti, chiese, battaglie, corti storiche, colline e viste mozzafiato. Vivere Sommacampagna è anche conoscere tutto questo. In questa estate numerosi eventi culturali, visite, passeggiate, pensati ad hoc.

Passeggiate storiche e botanico naturalistiche condurranno il pubblico per il nostro suggestivo territorio. A Custoza si parlerà di Risorgimento, con passeggiate in collaborazione realtà produttive locali, visite all’Ossario e interessanti iniziative in notturna, organizzate dalla Cooperativa I Piosi. Sempre a Custoza, la Compagnia della Ginestra ci farà conoscere le origini di Custoza, dai romani al medioevo.

A Caselle si parla ancora di origini, con la passeggiata “Caselle d’erbe e le sue tracce”.

Il territorio potrà essere apprezzato anche in autonomia seguendo i percorsi tabellati del Sentiero della Pace, I Luoghi del Risorgimento, il CamminaCustoza, il percorso del Tamburino Sardo e del Sego de la Vecia.

ARTE VENIER e GERMOGLI D’ARTE

Le mostre arricchiscono lo spirito delle nostre Terre – Mostre d’arte nel corso di tutta l’estate.

Abbiamo iniziato ad Aprile con la rassegna espositiva ARTE VENIER, che insieme con Germogli d’Arte 2022 proseguirà fino a tutto il 25 Settembre 2022 nelle sale espositive al piano terra di Villa Venier con molti interessanti artisti.

© Riproduzione riservata