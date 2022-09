Sommacampagna ospiterà il raduno nazionale dei Borghi della Lettura 2023

Il libro al centro di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, che si è concretizzato con il recente ingresso del Comune di Sommacampagna nella rete dei Borghi della Lettura.

L’Assessora alla Cultura del Comune di Sommacampagna, Eleonora Principe, ha partecipato per il terzo anno consecutivo al raduno dei Borghi della Lettura che quest’anno si è tenuto a Barcis, in Friuli Venezia Giulia «Un’occasione utile per confrontarsi sulle buone pratiche attuate dalle diverse municipalità allo scopo di promuovere la lettura durante l’anno e per fare rete per la realizzazione di progetti sovracomunali specifici – ha dichiarato l’Assessora Principe, annunciando che – Nel corso dell’Assemblea Nazionale che si è tenuta domenica 11 settembre, ci è stato comunicato che sarà Sommacampagna ad ospitare nel 2023 l’ottavo raduno nazionale dei Borghi della Lettura. Diverse Scuole e Associazioni si sono già attivate per programmare iniziative per la promozione del libro e della lettura a dimostrazione concreta che a Sommacampagna la lettura accompagna nella crescita e unisce la comunità».

Un passaggio di testimone, quello avvenuto all’interno della rete dei Borghi della Lettura, che rappresenta per il Comune di Sommacampagna il coronamento di un percorso lungo diversi anni e caratterizzato da innumerevoli iniziative realizzate per coinvolgere la Comunità civile nella promozione della lettura tra le diverse fasce d’età, dai Gruppi di Lettura, anche in lingua Inglese, agli incontri con gli autori in collaborazione con librerie e biblioteche comunali, dalle iniziative editoriali con le storie di paese alla rete di book-crossing nata opera del Comitato Biblioteca fino alla consegna del libro ai nuovi nati e alle letture ad alta voce per bambini.