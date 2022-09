Sommacampagna, quasi 600 mila euro di contributi ottenuti per digitalizzazione e scuola

Il percorso verso la transizione digitale del Comune di Sommacampagna si arricchirà di nuove opportunità per i cittadini, grazie all’ottenimento di due contributi dal PNRR finalizzati alla conservazione sicura dei dati e alla migliore fruibilità dei servizi comunali online.

La missione 1 componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede la migrazione al cloud dei processi più importanti per le amministrazioni locali. Il Comune di Sommacampagna godrà di un importo pari a 121.992 euro per intervenire su uno degli aspetti più delicati della transizione digitale, ovvero la protezione dei dati e la sicurezza informatica «L’obiettivo per il Comune è quello di migrare in cloud ben 14 servizi per garantire una corretta, sicura ed efficiente conservazione dei dati e documenti dell’ente» dichiara il Sindaco Fabrizio Bertolaso.

L’altro oggetto del finanziamento riguarda la misura 1.4.1 orientata a migliorare l’esperienza digitale del cittadino nella fruizione dei servizi pubblici. Per questa finalità, sono stati destinati a Sommacampagna 155.234 euro da impiegare per mettere a disposizione degli utenti interfacce ancora più semplici, immediate e accessibili, attraverso l’ottimizzazione del sito comunale e l’implementazione delle procedure comunali erogate online che spazieranno ad esempio dai servizi scolastici e sociali, al pagamento di tributi, al rilascio delle autorizzazioni «Servizi che andranno ad aggiungersi alle quasi 50 istanze e alla richiesta dei principali certificati anagrafici già gestibili online, da casa propria in pochi click» ricorda il Sindaco Bertolaso.

Restando in tema di contributi «Abbiamo ottenuto anche un incentivo dal GSE di circa 320mila euro per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e di miglioramento del comfort interno delle scuole di Caselle» spiega il Vicesindaco Giandomenico Allegri.

I lavori, per un importo totale pari a 510.500 euro, prevedono la già ultimata sostituzione dei serramenti, il miglioramento sismico della struttura ora in corso e la realizzazione di un cappotto nella fase finale del progetto di riqualificazione che verrà quantificata e appaltata nei prossimi mesi. L’importo verrà interamente coperto con 180mila euro di contributo ex art. 29 finanziaria 2020 e con questo incentivo GSE previsto dal DM 16 febbraio 2016 «Un ottimo risultato di reperimento fondi che ci consentirà di affrontare con più serenità il difficile periodo caratterizzato dalla carenza del materiale da costruzione con conseguente aumento dei prezzi, che purtroppo sta incidendo pesantemente sulle opere pubbliche in cantiere» conclude il Vicesindaco Allegri.