Carcere Montorio, Borchia (Lega): “Solidarietà agli agenti, ennesimo episodio intollerabile”

Verona, 5 mag

«L’aggressione subita da un agente nel carcere di Montorio è l’ennesimo episodio intollerabile. Piena solidarietà al personale della Polizia Penitenziaria.».

Così l’europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona e vicesegretario della Liga Veneta.

«La Lega e il Governo hanno già messo in campo misure concrete per garantire maggiore tutela, dopo anni di lassismo e politiche fallimentari: aggravanti per le aggressioni ai pubblici ufficiali, potenziamento della videosorveglianza, nuove assunzioni e sezioni separate per i detenuti violenti. Serve ora applicazione rigorosa e coerenza anche in Europa: basta ipocrisie sull’immigrazione incontrollata. Tolleranza zero, dignità e sicurezza di chi indossa una divisa non sono negoziabili», conclude Borchia.