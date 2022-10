Dosi di hashish e marijuana sequestrate dalla Polizia. Arrestato il pusher

È stato fermato da una pattuglia di poliziotti mentre stava percorrendo, a bordo di un’auto guidata da un conoscente, Strada La Rizza; di lì a poco, nel suo zaino è stata trovata una considerevole quantità di sostanza stupefacente accuratamente impacchettata e, in parte, già suddivisa in dosi. È così che è finito nei guai il quarantasettenne arrestato ieri pomeriggio, introno alle 14.30, dagli agenti delle Volanti.

Ad insospettire i poliziotti – impegnati in uno degli innumerevoli servizi di controllo del territorio predisposti per fronteggiare la commissione di reati – è stata l’andatura sostenuta del veicolo. Una volta fatto accostare, entrambi gli uomini che vi stavano viaggiando a bordo sono stati controllati e, mentre l’autista è stato trovato con una piccola dose di hashish contenuta all’interno del pacchetto di sigarette, il passeggero è stato beccato con più di 46 grammi di droga nello zaino. Lo stupefacente rinvenuto – due involucri di hashish del peso di 24,97 e di 21,36 grammi, altre due piccole dosi della stessa sostanza ed una contenente 3,55 grammi di marijuana – è stato sequestrato insieme al materiale di confezionamento e a due cellulari. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo ha consentito, inoltre, di sequestrare ulteriori 3 pacchetti di hashish contenenti rispettivamente 2,66, 1,3 e 16,40 grammi di droga. Sul tavolo del salotto gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino, un taglierino e altro materiale verosimilmente usato per il confezionamento della sostanza.

In esito agli accertamenti effettuati – che hanno condotto ad un sequestro complessivo di oltre 75 grammi di droga – al quarantasettenne finito in manette è stato contestato il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo – già gravato da precedenti – la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

L’uomo alla guida dell’auto è stato, invece, sanzionato ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.