L’Altra Verona… Campo giochi con… riserve

Un giardino pubblico comunale tra le vie Tombetta, Basso Acquar a vicolo Basso Acquar, accanto al canale Camuzzoni, in Borgo Roma. Un’oasi verde, tutto sommato, godibile se il luogo, un po’ isolato, non scoraggiasse i più prudenti, soprattutto anziani e mamme con bambini, riducendo al lumicino frequenze e passeggiate.

Nonni e bambini, tra l’altro, devono fare attenzione a non inciampare in crepe e dislivelli del selciato reso infido dalle radici degli alberi e non adeguatamente messo in sicurezza, almeno con segnaletica che inviti all’attenzione.

Qua e là, poi, i soliti… distratti si sono liberati di lattine, bicchieri e bottigliette di plastica tra foglie secche e rete di recinzione.

E non hanno resistito alla “tentazione” nemmeno qui i graffitari dalla faccia tosta che, infischiandosene del bon ton, se la sono presa con la parete nel parco d’un esercizio con ingresso affacciato su via Tombetta. Non si sa quanto convinti d’essere nel giusto, hanno imbrattato la superficie murale con loro “visioni creative” e “categoriche esternazioni”, intaccando per riflesso il contesto ambientale.

L’eventuale ripulitura con relativo sobbarcarsi del costo, probabilmente, costituirebbe un invito a nozze per ulteriori azioni “artistiche” con bombolette spray…

Servizio e foto di Claudio Beccalossi