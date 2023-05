L’Altra Verona… Il buen retiro delle scenografie areniane

Uno spazio periferico e poco conosciuto dove le scenografie delle opere liriche in Arena sono custodite in attesa d’essere spostate dapprima in piazza Bra e, poi, nell’anfiteatro per la rappresentazione di turno. Si trova in via Gelmetto 72, laterale di via Vigasio (zona Sacra Famiglia) che va verso Ca’ di David.

La curiosità spicciola su dove “riposino” le scenografie dell’Arena quando non sono utilizzate per la stagione lirica è, quindi, soddisfatta. Dall’esterno è possibile scorgere all’aperto vari elementi, anche voluminosi, pesanti e componibili.

L’area di deposito, “sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza”, è competenza di “Arena di Verona, Ente Autonomo Spettacoli Lirici” e costituisce il primo “dietro le quinte” (seguito dal secondo prettamente estivo nel “salotto della città”) del cartellone areniano. Un buen retiro delle scenografie prima e dopo affanni e fermenti per… esigenze di rappresentazione. Attrattive nell’attrattiva…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi