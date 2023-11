L’Altra Verona… Sportello polifunzionale di Quartiere Roma sospeso o soppresso?

Infausto destino per lo Sportello polifunzionale del Comune di Verona nel Quartiere Roma, in via Volturno 20, nella Circoscrizione 5^.

A differenza degli altri suoi “colleghi” territoriali (quelli in via Sogare 3, Quartiere Milano, Circoscrizione 3^ ed in piazza del Popolo 15, Circoscrizione 7^) integrativi dell’ufficio centrale di via Adigetto (via Pallone 13, Circoscrizione 1^), la sede periferica a sud della città è da tempo chiusa ed inattiva.

Un cartello appiccicato con nastro adesivo alla porta informa che “Il servizio dello Sportello polifunzionale è sospeso”. E che “È aperto solo su appuntamento lo Sportello Adigetto di via Pallone 13. Prenotazioni su www.bookingapp.filavia.it APPmobile Filavia, tel. 045 2212210. Per informazioni www.comune.verona.it”. Ed appunto in quest’ultimo sito ufficiale (alla voce “Sportello polifunzionale” dei “Servizi ai cittadini”) si ha l’ulteriore conferma della funzionalità temporaneamente sospesa, per di più con la laconica aggiunta “sede e riapertura in data da definire”.

A parte il fatto sostanziale, facendo i pignoli, che i termini “temporaneamente” e “sospeso” non vanno d’accordo con la realtà di prestazioni pubbliche non erogate, ferme da mesi secondo modalità che appaiono più “definitive” che “provvisorie”, rimane incisivo il disagio degli utenti di Borgo Roma e Ca’ di David, mal sopportato soprattutto dalla fascia anziana della popolazione.

All’interruzione od al termine dell’attività istituzionale s’aggiunge il degrado che sta subendo l’esterno della struttura immobiliare apparentemente lasciata a se stessa, con ciarpame di vario genere (vestiti, scarpe e quant’altro) buttati alla rinfusa in uno spazio laterale dal cancelletto d’accesso serrato a chiave. Non è certo un bel vedere un simile connubio tra disservizio e discarica…

Servizio e foto di Claudio Beccalossi