L’Altra Verona… Un camper-robivecchi abbandonato in Quartiere Navigatori

Chissà da quanto tempo sta lì, in un angolo del parcheggio tra le vie Francesco da Levanto e Ferdinando Magellano (presso il capolinea degli autobus 61 e 62), quel disastrato camper dagli interni putrescenti e con un lato esterno occupato dal ciarpame da rigattiere disperato!

Certo da molto, constatando le gomme quasi a terra, la sporcizia accumulata sulla carrozzeria ed il marcilento, antigienico caos a bordo vedibile da un finestrino aperto.

Uno squallore che, tuttavia, sembra non interessare residenti ed istituzioni, anche solo per far accertare o verificare se, oltre al lapalissiano disordine (miccia infettiva?), l’abitacolo non nasconda altre “sorprese”. O, perlomeno, venga responsabilizzato un individuabile proprietario a rimediare allo sconcertante disprezzo per uno spazio pubblico occupato arrogantemente a lungo.

La circostanza riferita avrà il seguito dovuto?

Servizio e foto di Claudio Beccalossi