L’Altra Verona… Voci grosse e litigi che preoccupano

Ca’ di David (Verona) – Sempre più residenti si lamentano di quanti, soprattutto stranieri, occupano a lungo panchine all’interno dell’area verde recintata “Gianni Spezie” con campetto per il calcio, situata tra le vie Belobono, Ventura e del Tricolore. Il problema non è il fatto che stiano in quel luogo pubblico, ma la circostanza che, ormai troppo spesso, alcuni di questi “utenti” si lasciano andare al disturbo della quiete pubblica, con voci grosse, schiamazzi e litigi, con conseguenti scambi di volgarità, di offese e di qualche spintone, col rischio che l’aggressività degeneri in qualcosa di grave.

Il video registrato da uno dei balconi di fronte riguardo ad uno di questi episodi la dice lunga sul livello d’arroganza dei rissosi, senza remora o vergogna.

Il vicinissimo Comando Stazione dei Carabinieri (caserma solo diurna) non pare abbia un effetto dissuasore e nemmeno gli inviti a controllarsi ed a star tranquilli da parte di chi abita nei paraggi o degli occasionali passanti sembrano sortire gli effetti auspicati. Anzi, talvolta esacerbano ulteriormente gli animi, magari accesi per futili motivi o per gli effetti del consumo di alcolici (negli immediati pressi c’è un supermercato dove molti vanno a rifornirsi di bevande per poi consumarle all’interno del campetto).

Per arginare simili circostanze e prima del verificarsi di atti ancor più violenti, sarebbe auspicabile maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Per banale ma inderogabile questione di sicurezza pubblica…

Servizio e video di

Claudio Beccalossi