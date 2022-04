“CERCASI UMANI” la campagna di volontariato a Verona e provincia

Prosegue, arricchendosi ancora di nuovi profili e nuove realtà associative aderenti, l’inedita e ironica campagna di promozione del volontariato. Le nuove opportunità per i cittadini sono online sul sito veronavolontariato.it

Lanciata per la prima volta un anno fa, promossa dal CSV di Verona, ha già dato ottimi risultati: il 75per cento delle realtà solidali ha trovato volontari.

E ora punta ad estendersi capillarmente sul territorio provinciale, con serate informative per nuove associazioni da coinvolgere.

Servono segretari olfattivi, piloti da compagnia, allenatori di nonni web, gitaioli empatici. E ancora, cervelli tecnologici, pollici verdi, creativi con ago e filo, mani magiche. Servono Umani, i loro pregi e i loro difetti. Serve voglia di costruire, per sé e per gli altri. La campagna di promozione del volontariato CERCASI UMANI ideata dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona prosegue a pieno ritmo. Avviata un anno fa, ha fatto scuola a livello nazionale e non si è più fermata coinvolgendo mese dopo mese nuove realtà solidali e collezionando nuovi volontari in ciascuna di queste. Per questo rilascio di primavera sono in tutto 60 le realtà coinvolte, fra cui 50 non profit che gli aspiranti volontari possono contattare già da ora.

Ma si guarda oltre e si prepara il prossimo rilancio, che sarà capillarizzato anche in provincia. Per le associazioni si stanno infatti proponendo una serie di serate informative sul territorio, dalla Lessinia alla Bassa, per poterle coinvolgere. “Siamo più che soddisfatti dei risultati già raggiunti e, alla luce di questo, siamo proiettati ai prossimi mesi. Stiamo attivando un nuovo rilascio della campagna con l’obiettivo di intraprendere un percorso condiviso con un territorio della provincia che copra più comuni e possa presentarsi attraverso una rete di associazioni ed enti del Terzo settore, attivi e collaborativi nel loro contesto di riferimento o che per la prima volta collaborino attorno a Cercasi Umani”, spiega il presidente del CSV Roberto Veronese. La cordata di associazioni diventerà protagonista nel portare la campagna Cercasi Umani sul proprio territorio di riferimento e potrà attivare collaborazioni con altre realtà del territorio come ad esempio pubbliche amministrazioni e scuole oppure aziende (ulteriori info online su www.csv.verona.it).

La campagna culturale, presentata lo scorso maggio, si è concretizzata in una fase di reclutamento che ha offerto a decine di veronesi la possibilità di cambiare le cose per sé e per gli altri. Attraverso la campagna “Cercasi Umani” e il sito di riferimento cercasiumani.org, gli interessati approdano alla sezione di veronavolontariato.it in cui è possibile – e facile! –

scegliere fra le tante opportunità di volontariato sul territorio a seconda delle proprie preferenze e attitudini, dei valori che si condividono e del tempo che si ha a disposizione. Un iter che si è già concluso positivamente per numerose persone, ora diventate volontari. Da quanto emerso dai dati di una ricerca che l’Università La Sapienza (Roma) Dipartimento di Comunicazione e Ricerche Sociali ha realizzato per il CSV, il 75per cento delle associazioni ha trovato almeno un volontario. Ma c’è chi dichiara di averne trovati fino a 20. I contatti diretti sono stati centinaia, a cui sono seguiti parecchi incontri conoscitivi che, in buona parte dei casi, hanno dato come risultato l’entrata attiva di nuove leve.

Con il nuovo rilascio in corso, l’offerta di nuovi profili si è ulteriormente arricchita e la piattaforma online di riferimento è in continuo aggiornamento. Veronavolontariato.it. è il sito che mette direttamente in connessione i cittadini con le organizzazioni di Verona e provincia. Su queste pagine, cittadini e organizzazioni trovano ciò che fa per loro e si incontrano.

Innanzitutto, CHI CERCA AIUTO, trova un data base aggiornato all’ultimo minuto su tutte le realtà che, operando con volontari, si occupano di sanità, assistenza sociale, protezione civile, ambiente, cultura e ricreazione, sviluppo economico e coesione sociale, cooperazione e solidarietà sociale e molto altro ancora.

Per CHI VUOLE DIVENTARE VOLONTARIO, c’è una vetrina periodicamente aggiornata dalle stesse organizzazioni che propone tante attività differenti in distinti ambiti, tra città e provincia e con orari diversi. Ogni associazione pubblica una scheda dettagliata che consente alla singola persona di capire se è il tipo di volontariato che sta cercando, se è l’esperienza che vuole fare per mettere a disposizione tempo e competenze. E chi non dovesse trovare ciò che cerca, c’è un forum da compilare per segnalare cosa gli piacerebbe fare, quanto tempo può mettere a disposizione e altre informazioni utili ad agganciare l’associazione giusta.

CHI VUOLE DONARE, anche senza sborsare un euro, può conoscere tutti i benefici che agevolano questa scelta (Cinque per mille, donazione di beni inutilizzati in buono stato, sgravi fiscali). Viene anche ricordata la possibilità di scegliere, per le proprie donazioni, fra le associazioni certificate dal marchio etico e di trasparenza Merita Fiducia.

© Riproduzione riservata