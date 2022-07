Energia. Assessore Marcato: “In Italia buttati via 30 anni. Attuiamo subito la legge regionale”

L’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato è intervenuto questa mattina a Treviso ad un convegno dal titolo “Le Comunità Energetiche Rinnovabili. Dalla promozione alla costituzione”.

L’evento si è tenuto presso l’auditorium Sant’Artemio è stato dedicato ad approfondire i temi legati alla costituzione delle comunità energetiche come previsto dalla legge regionale in materia recentemente approvata dal Consiglio Regionale.

“Sono particolarmente felice di partecipare a questo convegno perché la Regione, in particolare il mio assessorato, sono stati parte attiva nella recente approvazione all’unanimità della legge sulle comunità energetiche – ha sottolineato Marcato -. Una legge che ha due punti qualificanti: in primo luogo una dotazione finanziaria che sostiene la costituzione e la diffusione delle comunità energetiche, e, in secondo luogo, la semplificazione burocratico-amministrativa per agevolare la costituzione di queste comunità”.

“La contingenza obbliga ciascuno di noi ad assumersi responsabilità concrete sul tema energetico – conclude l’Assessore regionale all’energia del Veneto -. L’Italia ha perso trent’anni. Direi che li abbiamo proprio buttati via. Non possiamo perdere altro tempo perché né i cittadini né le imprese ce lo perdonerebbero. E dobbiamo farlo a partire dagli strumenti che possiamo mettere in campo come, per l’appunto, le comunità energetiche”.