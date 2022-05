Hellas Verona: come Igor Tudor ha trasformato la squadra

La sorpresa più importante del campionato italiano di calcio di Serie A è stata rappresentata sicuramente dall’unica squadra veronese presente in Serie A, dopo anni in cui il ballottaggio tra Hellas Verona e Chievo Verona è stato importante anche per il campionato, oltre che per il derby cittadino che si era creato. L’Hellas, dopo anni di transizione e dopo una nuova promozione che c’è stata negli anni recenti, è riuscita ad emergere come realtà calcistica innovativa, fresca, oltre che particolarmente ambiziosa: ad oggi non si fa fatica a vedere il Verona, qualora dovesse confermare – o addirittura potenziare – il suo organico, nelle posizioni alte della classifica, con possibili ambizioni europee. Uno dei nomi che meglio ha contribuito alla trasformazione della squadra è sicuramente Igor Tudor, allenatore che già all’Udinese aveva convinto e che al Verona ha raggiunto grande maturità. Ecco come l’allenatore è stato in grado di trasformare la squadra in modo notevole.

Il grande campionato dell’Hellas Verona e la portata offensiva della squadra

Con 52 punti ottenuti in 35 giornate, maturati sulla base di 14 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, il Verona è sicuramente una delle squadre più importanti che si siano distinte nel campionato di Serie A 2021/2022; basti pensare che, attualmente, al quinto posto c’è la Roma con soli 7 punti in più, dimostrazione di quanto vicina possa sembrare il Verona rispetto alle grandi del campionato italiano. Numeri particolarmente confortanti riguardano soprattutto la portata offensiva della squadra, su cui nessun tifoso attraverso giochi casino soldi veri avrebbe mai potuto scommesse. Il Verona è riuscito a segnare, in 35 partite, ben 61 reti. Grandi prestazioni realizzate dalla squadra indicano, inoltre, che in molte partite il Verona è stato in grado di realizzare prestazioni di un grandissimo livello, segnando diverse reti e, soprattutto, mettendo in difficoltà grandi squadre.

Nelle ultime giornate, meritano di essere citate sicuramente la vittoria contro l’Atalanta, per 2 a 1, oltre che il pareggio con la Roma per 2 a 2, la vittoria con il Sassuolo per 4 a 2 e, inoltre, la vittoria del Verona contro la Juventus Inter 2 a 1, che ha rappresentato sicuramente uno dei picchi della stagione veronese. Prolifico, Inoltre, è stato il reparto offensivo della squadra, unica tra le squadre di vertice ad aver ottenuto diversi giocatori in grado di marcare la rete per più di 10 volte. Il Verona, non a caso, è la squadra che ha comportato il numero maggiore di marcatori in doppia cifra, con Giovanni Simeone che ha realizzato 16 reti, Caprari che ha segnato 12 gol e Barak che ha marcato la rete per 11 volte. In un reparto offensivo stellare per il Verona, si sono distinti anche altri marcatori, che hanno aumentato sicuramente il numero di gol complessivi della squadra, tra cui Tameze con 4 reti, Faraoni con tre gol e Kalinic, che ha però abbandonato la squadra, che ha segnato 4 gol.

Il ruolo di Tudor nella rivoluzione del Verona

Se si pensa alla stagione del Verona, sicuramente lo spartiacque fondamentale è segnato dall’esonero di Di Francesco e dall’ingaggio di Igor Tudor, che ha un passato nell’Udinese e che, come allenatore, aveva già reso bene all’interno della piazza friulana. Con il Verona Tudor è riuscito a creare un ambiente di grandissimo livello, segnato soprattutto dalla rivalutazione di alcuni calciatori che sembravano sulla via del tramonto. Simeone, capocannoniere del Verona, veniva da stagioni sicuramente non esaltanti, e ha ritrovato la parte alta della classifica dei capocannonieri, con splendide triplette e addirittura un poker realizzato in stagione. Caprari, che ha segnato ben 12 reti, veniva anch’egli da stagioni di basso profilo, con numerosi trasferimenti e, soprattutto, pochi spezzoni di gara accumulati. Infine, Barak è un calciatore che solo negli ultimi anni è stato in grado di riacquisire fiducia da parte di allenatori e società, dopo il suo passato all’Udinese e al Lecce che sembravano compromettere la sua carriera. Tudor, insieme a un ambiente molto stimolante come quello del Verona, è riuscito in una vera e propria impresa sportiva, portando la squadra a raggiungere ottime posizioni di classifica e, soprattutto, ad avere grandi ambizioni per il futuro; se il mercato del Verona dovesse sopportare l’iniziativa della stagione 2021/2022, non si farà fatica nel vedere e Verona occupare posizioni di vertice nei prossimi campionati di calcio di Serie A.

© Riproduzione riservata