Europa, tre convegni secondo tre diverse prospettive: Romano Prodi, Stefano Zamagni, Stefano Quintarelli

Fondazione Toniolo e Banca Benaco Valpolicella organizzano un ciclo di tre convegni sul tema dell’Europa secondo tre diverse prospettive, Relatori:

Romano Prodi, Stefano Zamagni, Stefano Quintarelli.

Presentazione corso Sfisp 2022 – 2023, dal titolo “Futuro possibile. Con speranza, coraggio e competenza”.

Venerdì 14 ottobre, ore 12.00, Sala delle Colonne presso la sede della Scuola (Seminario Maggiore), in Verona, via Seminario n. 8 – 10.

La Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico e Banca Benaco Valpolicella organizzano un ciclo di tre convegni specificamente dedicati all’Europa, che viene “letta” e vista in prospettiva dal punto di vista politico–istituzionale, economico–finanziario e tecnologico–energetico.

L’iniziativa, dal titolo “Quanta Europa”, è a ingresso libero e vede come relatori il prof. Romano Prodi, il prof. Stefano Zamagni ed il prof. Stefano Quintarelli.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 ottobre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Chiostro di San Fermo Maggiore, in via Dogana 2/a, con l’intervento del prof. Romano Prodi sul tema “Europa in cerca di autore…volezza”.

Presidente di Banca Benaco Valpolicella, dott. Daniele Maroldi

«E’ motivo di grande soddisfazione per Valpolicella Benaco Banca il poter collaborare con Fondazione Toniolo ed organizzare con loro una serie di incontri con persone di indiscusso livello culturale e professionale. La nostra banca, infatti, vuole essere presente in città non solo per poter proporre i suoi servizi bancari, ma anche per inserirsi e sostenere alcune attività di promozione culturale che arricchiscono la nostra Verona. La nostra è una BCC e lo sviluppo che essa persegue non vuole limitarsi a quello economico, ma deve riguardare anche tutti quegli aspetti che qualificano il nostro essere, affinché sia un ben-essere».

Presidente di Fondazione Toniolo, don Renzo Beghini:

«Inaugurare la scuola di formazione all’impegno socio-politico della diocesi con l’intervento del presidente Romano Prodi esprime il nostro desiderio di voler dare chiavi di lettura in un periodo di crisi e di cambiamento d’epoca. Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, noi riteniamo che oggi in particolare ci sia necessità di persone preparate portatori di una “visione d’insieme”.

È urgente che coloro che hanno una capacità progettuale, tornino ad applicarsi oltre i tanti particolarismi, allo sviluppo dell’insieme, in una nuova alleanza “dello spirito”, fra fede e cultura».

Prende quindi il via ufficialmente, venerdì 28 ottobre alle ore 20.30, il corso 2022 – 2023 della Scuola sociopolitica diocesana (Sfisp) dal titolo “Futuro possibile. Con speranza, coraggio e competenza”.

La Scuola, giunta al 28° anno di attività, si tiene presso la sede di via Seminario n. 10, e il programma 2022 – 2023 ruota attorno a tre assi principali: l’Europa e le sue prospettive nella cornice geopolitica mondiale, il welfare state italiano nelle sue nuove declinazioni, la comunicazione politica e i suoi nuovi orizzonti.

Le iscrizioni alla Sfisp sono già aperte. È possibile iscriversi on line, attraverso l’apposito modulo presente sul sito https://fondazionetoniolo.it/sfisp/, oppure via e-mail all’indirizzo sfisp@fondazionetoniolo.it

Tra i relatori: S.E. il Vescovo di Verona Mons. Domenico Pompili, prof. Romano Prodi, prof. Stefano Zamagni, prof. Nando Pagnoncelli, prof. Stefano Quintarelli, prof.ssa Franca Maino, dott. Nino Galetti.