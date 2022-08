Una grande soirée al Museo Lapidario Maffeiano

Espressioni artistiche assemblate dall’Accademia Mondiale della Poesia, con consegna del Premio “Catullo” 2022

Verona, 30 luglio 2022 – Un Gran Galà della poesia, della musica e della danza, un evento dalla raggiera internazionale che ha suscitato emozioni e pensieri. È quello allestito nel cortile interno del Museo Lapidario Maffeiano, a due passi dall’Arena, in un’atmosfera classica accentuata dalla sapiente suggestione delle luci soprattutto sul pronao esastilo sotto cui si sono alternati i vari artisti.

Proposto dall’Accademia Mondiale della Poesia e coordinato dallo stesso segretario generale Laura Troisi, l’elegante spettacolo di versi, suoni e movimenti ritmici è stato diretto da Alfonso de Filippis, presentato dalla giornalista Simonetta Chesini ed ha avuto come clou la cerimonia di consegna del Premio “Catullo” 2022 (giunto alla sua decima edizione).

La presentatrice Simonetta Chesini ed il segretario generale dell’Accademia Mondiale della Poesia Laura Troisi

Premio in due sezioni (straniera ed italiana) attribuito per l’estero alla tunisina Amel Belhaj Moussa (nata nel 1971, poetessa, giornalista, scrittrice e, nel governo del suo Paese, ministro per la Famiglia, le Donne, l’Infanzia e gli Anziani). In assenza per impegni dell’interessata, è stato l’ambasciatore di Tunisia in Italia, S. E. Moez Sinaoui, a ritirare il premio per conto di Amel Belhaj Moussa dalle mani del vice sindaco di Verona, Barbara Bissoli.

Il vice sindaco di Verona Barbara Bissoli accanto alla presentatrice della serata, la giornalista Simonetta Chesini

L’intervento dell’ambasciatore di Tunisia, S.E. Moez Sinaoui, dopo il ritiro del Premio Catullo a nome della connazionale poetessa e ministro Amel Belhaj Moussa

Quindi, Mohamed Nadir Aziza (Cancelliere fondatore dell’Accademia Mondiale della Poesia, poeta e romanziere franco-tunisino che firma le sue opere con lo pseudonimo di Chems Nadir) e Marta Ugolini (assessore comunale a Cultura, Turismo e Rapporti con l’Unesco) hanno assegnato il Premio “Catullo” per la sezione italiana al poeta, autore e docente Umberto Piersanti (Urbino, 26 febbraio 1941, candidato al Nobel per la Letteratura nel 2005, direttore della rivista di letteratura contemporanea e creatività “Pelagos”).

Al centro, ìl Cancelliere fondatore dell’Accademia Mondiale della Poesia, Mohamed Nadir Aziza

La consegna del Premio Catullo per la sezione italiana al poeta, autore e docente Umberto Piersanti

Prima e dopo i momenti ufficiali, sotto gradinata e colonne si sono avvicendate sensazioni e riflessioni, dapprima sull’onda de “L’ecologia e la celebrazione della natura nelle diverse tradizioni poetiche del mondo” (italiana e straniera) e, poi, di “Poslednji Tango” prodotto dall’Accademia Mondiale della Poesia.

Così, hanno fatto breccia dentro il pianista Roberto Corlianò e la violoncellista Sara Airoldi al piroettare d’una ballerina, con coreografia di Luca Condello per il Laboratorio Danza Verona diretto da Tiziana Di Nardo;

Pianista Roberto Corlianò, violoncellista Sara Airoldi e ballerina del Laboratorio Danza Verona in coreografia di Luca Condello

Il pianista Roberto Corlianò e la violoncellista Sara Airoldi

le letture di vari autori dei versatili attori Letizia Bravi e Giorgio Castagna;

Gli attori Letizia Bravi e Giorgio Castagna leggono poesie, accompagnati dal pianista Corlianò e dalla violoncellista Airoldi

Il coreografo e ballerino Luca Condello accompagna le letture di Letizia Bravi e Giorgio Castagna

il pungente riproporre versi di Attilio Bertolucci da parte di Paolo Lagazzi (Parma, 12 marzo 1949, scrittore e critico letterario, presidente della giuria del Premio “Catullo”);

Il presidente della giuria del Premio Catullo Paolo Lagazzi legge versi del poeta Attilio Bertolucci

la raffinata interpretazione di “Ombra mai fu” (aria iniziale dell’opera “Serse” di Georg Friedrich Händel) del soprano più giovane delle Filippine, la tredicenne Alexa Isobel Kaufman, accompagnata al pianoforte da Corlianò e con tre danzatrici sempre del Laboratorio Danza Verona su passi ancora del coreografo Condello, poi esibitosi a sua volta;

L’esibizione della tredicenne soprano filippino Alexa Isobel Kaufman

il malizioso commentare di Davide Rondoni (Forlì, 1964, poeta, scrittore e saggista) all’input “Che cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti” (titolo d’un suo recente libro);

Il contributo del poeta e scrittore Davide Rondoni

l’appassionata interpretazione di Majo Danilovic, poeta serbo, del suo “Poslednji Tango” a cui ha attinto l’Accademia Mondiale della Poesia per l’omonima rappresentazione, con musica composta da Matteo Salvemini (interpretata dal pianista Stefan Markovic) ed il contributo vocale del baritono Andrea Cortese.

La performance del poeta serbo Majo Danilovic (a sinistra)

Il pianista Stefan Markovic esegue la musica di Matteo Salvemini per il baritono Andrea Cortese

La soirée all’aperto, tra ammiccanti stelle e complici lapidi antiche, ha lasciato un segno d’armonico dialogo tra espressioni diverse ma confluenti. Il bello che convince, ammalia e (almeno per poco) rasserena…

L’ambasciatore tunisino S.E. Moez Sinaoui ed il cancelliere fondatore dell’Accademia Mondiale della Poesia, Mohamed Nadir Aziza

Il poeta, autore e docente Umberto Piersanti, Premio Catullo per la sezione italiana

Servizio, foto e video di

Claudio Beccalossi