Nando timoteo, comico “patologo dell’attualità”

Lido di Savio (Ravenna) – Battute e situazioni colte dal vivere-sopravvivere quotidiano dell’uomo comune, con sferzate di personalissima mimica dall’effetto dirompente. Le sbatte in faccia al suo pubblico perché si diverta, rida…

E, infatti, anche nel “Village Show Live” di Lido di Savio (Ravenna) Nando Timoteo (nome d’arte di Fernando Zimotti, Cagnago Varano, Foggia, 16 febbraio 1972, oggi residente a Bergamo), col suo spettacolo “My life”, ha travolto (e coinvolto) gli spettatori con le sue evoluzioni nella risata di contesti anche familiari, veri o presunti, magari di routine se non conditi con la verve dell’osservatore comico per istinto e passione. Con qualche licenza boccalona del tutto perdonabile...

Maglietta e barba incolta alla… Zelens’kyj (il presidente ucraino “prezzemolo” su media ed in parlamenti internazionali), Timoteo ha dribblato tra caldi aneddoti e freddure a spicchi senza mai appiattirsi al trito e ritrito. Un volo rasoterra sul suo originale mondo non solo d’umorista, ma pure d’autore, d’attore, di showman ben riassunto nel sito personale https://www.nandotimoteo.it, galleria di se stesso a 360°.

Partito nei primi Anni Novanta del secolo scorso come animatore e capo villaggio per vacanzieri, venne subito accolto positivamente per le sue interpretazioni ed i suoi trascinamenti nella “mischia”. Si fece le ossa, nel 1996, come cabarettista sul palco dell’innovativa “La Corte dei Miracoli” di Milano per poi esibirsi in locali del meridione, ideando e conducendo anche un programma radiofonico intitolato “Effetti collaterali, leggere le istruzioni prima dell’uso” trasmesso da un’emittente di Carini (Palermo).

Con il successo in crescendo, debuttò nel 2000 nel programma “Lista d’attesa” in onda su Telenova, antenna a diffusione nazionale. Nel suo andirivieni tra sud e nord (e viceversa), Timoteo sperimentò nuove strade comiche in laboratori quali Zelig, Colorado Cafè, Caffè Teatro. S’inserì, come autore e coprotagonista, nella sit-com “Tisana Bum Bum” per Rai2.

Fioccarono poi i premi per il suo ingegnarsi nella risata: nel 2003, terzo classificato al Festival nazionale del cabaret a Torino e vincitore del Premio del pubblico; nel 2004, primo premio (e Premio della critica e Premio Radio2) al Festival del cabaret di Modena; Premio Crepapelle a Cagliari; Premio “Troisi” a San Giorgio a Cremano (Napoli).

S’alternò tra cinema, televisione, radio, teatro. Nel 2005 e nel 2006 entrò nel cast fisso della trasmissione televisiva “Colorado Cafè Live” trasmessa da Italia 1. Diego Abatantuono lo volle, nel 2005, nel suo film “Eccezziunale veramente. Capitolo secondo… me” e, nel 2007, furono ancora insieme in “2061 un anno eccezionale”. Nel 2008 fu la volta di “Zelig Off” e dell’uscita del suo libro-collage di arguzie spiritose “Moglie e buoi… meglio i buoi” (Utopia Edizioni) che intitolò anche il relativo spettacolo.

Nell’alternanza radio-televisione, nel 2011 divenne capo progetto del programma “Big” per 7Gold mentre, negli anni 2012 e 2013, fece capolino tra i comici di “Colorado” su Italia 1. Dopo spettacoli alternativi (“DoDiVino Band” nel 2013 e “Formaldeide” nel 2014), nel triennio 2015-2017 apparve ancora nel cast fisso di “Colorado”. Il 2019 fu l’anno del nuovo spettacolo “My life” (appunto quello presentato al “Village Show Live” di Lido di Savio), inerente a vicende d’amore e di matrimonio, con contorno di disgrazie varie. Nel 2020 imbastì il format “Two minutes lame”, cioè una sintesi in due minuti dei principali fatti della settimana destinata al web, con battute riprese (anche tuttora) dalla rubrica “Che satira tira” di “Striscia la notizia”.

A caccia sempre di nuove idee ed esperienze, Timoteo, nel 2021, s’inventò un altro format, sempre per il web: “Serie ah ah”, riepilogo delle partite di calcio, ovviamente di Serie A. Nello stesso anno fu comico stabile nella trasmissione “Honolulu” su Italia 1 ed inviato di “Striscia la notizia” su Canale 5.

“Moglie e buoi… meglio i buoi” non si trattò d’un… figlio (editoriale) unico. Nel 2012 pubblicò “Comicannuario 2012” e “16 mesi al 2012” (ambedue Sagoma Editore) e, tra il 2019 ed il 2021, curò “Laugh, don’t Crai”, rubrica settimanale del giornalino distribuito nella catena di supermercati Crai.

Per Nando Timoteo, “patologo dell’attualità”, il far ridere il pubblico costituisce un percorso a tappe nello spettacolo, con traguardo finale mai. Tattica umoristico-filosofica che pare vincente…

Servizio, foto e video di

Claudio Beccalossi