82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica al Lido di Venezia, il sindaco Brugnaro alla cerimonia d’apertura

Venezia, 27 agosto 2025

La musica, la madrina, il glamour, la carriera onorata con la consegna di un Leone d’oro: come è oramai tradizione, dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia ha preso il via l’82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. A fare gli onori di casa il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco insieme al direttore della Mostra Alberto Barbera. In platea il sindaco Luigi Brugnaro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Ad aprire il sipario sulla Mostra d’Arte Cinematografica è stata l’attrice Emanuela Fanelli, conduttrice, e non più soltanto madrina, dell’edizione numero 82, che ha raccontato il cinema come flusso costante di emozioni: le proprie e degli altri, che facciamo nostre. E’ stata lei ad accogliere il maestro del cinema tedesco Werner Herzog, Leone d’oro alla carriera, in laguna anche con il suo documentario “Ghost Elephants”. A fare la laudatio per il suo riconoscimento è salito sul palco un altro maestro del cinema, Francis Ford Coppola. In chiusura un omaggio ad Andrea Camilleri e la lettera di saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi le luci si sono spente e il cinema si è acceso: sul grande schermo “La grazia” di Paolo Sorrentino.

“La nostra città si apre ancora una volta al mondo, parlando il linguaggio universale del cinema: uno strumento potente di dialogo, riflessione e condivisione sui grandi temi del presente. In un momento così delicato per lo scenario internazionale, la cultura – in tutte le sue forme – resta il veicolo più autentico di pace. Benvenuti a Venezia a tutti gli ospiti e grazie ai cittadini e a chi lavora ogni giorno per rendere possibile questo straordinario evento” le parole del sindaco Brugnaro.

Di Sorrentino il film d’apertura di questa edizione che conta cinque film italiani in concorso: “Duse” di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della grande attrice; “Sotto le nuvole”, documentario su Napoli di Gianfranco Rosi; “Un film fatto per bene” di Franco Maresco ed “Elisa” di Leonardo di Costanzo. Luca Guadagnino, fuori concorso, presenterà il suo “After the Hunt”, portando per la prima volta alla Mostra Julia Roberts. Certamente atteso il film in concorso “The voice of Hind Rajab” della regista tunisina Kaouther Ben Hania: la pellicola racconta la telefonata alla Mezzaluna Rossa di una bambina di 6 anni intrappolata in un’auto sotto il fuoco di una sparatoria a Gaza.

Intanto, fuori dal Palazzo del Cinema, già dal pomeriggio, obiettivi, riflettori e curiosità erano puntati sulle prime passerelle. Davanti al tappeto rosso una caccia aperta a foto e autografi degli ospiti internazionali più attesi.

Importante il servizio di sicurezza coordinato nella sala interforze allestita anche quest’anno al Comando della Polizia Locale al Tronchetto. Per tutta la durata della manifestazione al Lido, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine, saranno impegnati su due turni una ventina di operatori della Polizia Locale per i controlli ai varchi d’accesso e due imbarcazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione.

I riflettori dell’82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica resteranno accesi sul Lido di Venezia fino a sabato 6 settembre.