Domeniche nei sentieri della Seconda Circoscrizione

Cinque domeniche alla scoperta dei sentieri veronesi. Lo propone la Seconda Circoscrizione, con l’iniziativa realizzata con il contributo del consorzio Zai e incollaborazione con il Cai Verona (sezione Battisti), Il Carpino, WWF e Verona Birdwatching per conoscere e valorizzare, quindi, tutelare e rispettare il territorio veronese.

Si parte domenica 24 aprile al Sentiero Girardi e Monte Ongarine, l’8 maggio al Parco dell’Adige Nord, il 15 maggio l’uscita è al Progno Borago e Vajo Galina, il 22 maggio in Valdonega.

Il progetto è frutto della collaborazione che nei mesi scorsi ha portato alla definizione di dieci tracciati, raggruppati in quattro pieghevoli suddivisi per aree, e consultabili in formato pdf e gps sul sito della Seconda circoscrizione. Per ciascun percorso sono indicate le informazioni relative al grado di difficoltà, al tempo di percorrenza, alla lunghezza e al livello altimetrico. Il Caprino, WWF e Verona Birdwatching hanno poi arricchito i sentieri con delle informazioni naturalistiche che permettono di godere ulteriormente delle escursioni.

Il calendario delle uscite è stato presentato questa mattina dalla presidente della Seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze, insieme al coordinatore della Commissione Ambiente della Seconda circoscrizione Silvano Pighi. Presenti per il Cai di Verona Alberto Perolo, il presidente di Verona Birdwatching Maurizio Sighele, il presidente di WWF Verona Michele Dall’O e il presidente de Il Carpino Mario Spezia.

“Queste uscite sono pensante per far esplorare il territorio in sicurezza e con consapevolezza i cittadini che si sentono meno esperti. Inoltre, è un modo per rendersi abitanti osservatori e attenti del territorio che si abita” ha detto la presidente Dalle Pezze.

© Riproduzione riservata