L’Altra Verona… La Pietà senza pietà dei contemporanei 

Un capitello nel degrado in via Basso Acquar

Una Pietà con la Madonna dal volto quasi caricaturale, torvo, ben poco rassicurante per il povero Cristo sulle ginocchia, tolto dalla croce, che lei pare guardare di sottecchi e ghermire tra mani tozze. Non certo il ritratto della femminilità materna nella disperazione.

È la scultura di chissà chi custodita… sotto vetro in un capitello in via Basso Acquar. Non certo la quintessenza dell’arte o l’alternativa espressiva naïf ma, comunque, il prodotto espressivo della devozione popolare locale.

Un’opera complessivamente semplice e gradevole (a parte la Pietà da incubo) nel suo anonimato, col manufatto superiore alquanto in degrado ed a rischio d’aggravamento. Qualcuno (pubblico o privato) interverrà per rimediare alla rovina incombente? Boh…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata