L’arte del miele ai piedi del Monte Baldo: viaggio nel mondo dell’apicoltore Daniele Zagni

Siamo sulle pendici del Monte Baldo, in un territorio che punta a diventare patrimonio UNESCO, per conoscere da vicino la realtà di Daniele Zagni, apicoltore e produttore di miele. Un’attività nata circa cinque anni fa partendo da soli due alveari e che oggi, tra iniziative personali e la gestione degli alveari per l’azienda Villa dei Cedri a Colà, conta quasi una cinquantina di arnie. Il primo apiario di Daniele, composto da circa 14 arnie, si trova a Porcino (VR). Nel corso del tempo ha individuato altre postazioni strategiche nella zona, come Pazzon e al Platano (vicino all’area scelta dallo zoo per il progetto di rilascio degli ibis), mantenendo tutti i suoi apiari nel raggio di 3-5 chilometri. Tra le varietà prodotte durante l’anno figurano: il Millefiori primaverile, a base di ciliegi, meli e tarassaco, l’Acacia, il Castagno, il Millefiori estivo e il Miele di edera, una produzione tipica e preziosa legata alla stagione autunnale. Quest’ultimo, come spiega Daniele, è un miele molto particolare, dal gusto soggettivo e con importanti proprietà benefiche per la gola e le prime vie respiratorie, tende a cristallizzare quasi immediatamente dopo invasettamento. La giornata di un apicoltore inizia presto al mattino, specialmente nei mesi caldi come Aprile. Le attività principali consistono nel controllare i favi, allargare gradualmente le famiglie in previsione di fioriture imminenti come ciliegi e acacia, e creare nuovi nuclei per aumentare il parco apistico o supportarne la produzione. Oltre al miele, Daniele raccoglie la propoli tramite apposite reti e recupera la cera per trasformarla in candele o convertirla in fogli cerei. Tuttavia la soddisfazione più grande del suo mestiere risiede nei giorni in cui, dopo tanti sacrifici, si vedono i frutti del proprio lavoro. “Insieme alle api si ha l’opportunità di fare didattica” afferma Daniele, in quanto trasmettere l’arte dell’apicoltura significa educare a una maggiore consapevolezza della natura e a scelte più giuste e sostenibili per la propria salute. La vita delle api oggi è molto più complessa rispetto al passato. Le minacce principali sono rappresentate dai pesticidi – che riducono la biodiversità e impoveriscono le risorse a causa delle monocolture – e in particolare dalla Varroa destructor, un acaro arrivato dall’Oriente negli anni Ottanta che tende a spopolare gli Per proteggere le colonie, Daniele effettua monitoraggi costanti (fondamentali dopo la raccolta dell’acacia a Maggio) e segue i trattamenti sanitari obbligatori. Utilizza molecole organiche come l’acido ossalico o formico che, avendo tempi di sospensione pari a zero e risultando leggere e versatili, permettono di intervenire in sicurezza anche quando i melari sono sopra l’arnia senza compromettere la qualità del miele. Scegliere un miele artigianale locale significa sostenere chi produce direttamente sul territorio. Negli ultimi anni il mercato europeo è stato invaso da grandi flussi di miele d’importazione (proveniente ad esempio da Ucraina, Cina e Canada), che riempiono i magazzini della grande distribuzione anche quando le annate locali sono particolarmente scarse a causa del maltempo. Acquistare direttamente dall’apicoltore premia la genuinità del prodotto artigianale e il lavoro quotidiano di chi custodisce il territorio. Daniele afferma che il contributo di ciascuno può partire dai propri spazi domestici. Il consiglio di Daniele è semplice e diretto: piantare fiori e piante sui balconi o nei giardini, senza lasciarsi spaventare dalla presenza delle api, per creare piccoli angoli di verde che aiutino a sostenere la biodiversità locale. Perchè il futuro delle api è, in fondo, il futuro di tutti noi!

di Claudia Viani