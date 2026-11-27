Una storia a lieto fine, grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Veronese e i Vigili del Fuoco. Questa mattina, venerdì 27 novembre, un cane lupo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato all’interno del Canale Principale, a San Vito al Mantico, senza riuscire più a risalire le ripide pareti del canale.

L’allarme è arrivato dai Vigili del Fuoco, che hanno contattato il Consorzio di Bonifica Veronese per richiedere un intervento di supporto. Due operatori del Consorzio hanno immediatamente raggiunto il luogo, affiancando i Vigili del Fuoco nelle operazioni di recupero dell’animale.

Fortunatamente il canale era in secco, circostanza che ha evitato ulteriori pericoli per il cane. Le operazioni di salvataggio, tuttavia, non sono state semplici. Dopo diversi tentativi per raggiungere l’animale e consentirgli di uscire, gli operatori hanno deciso di calare una fune all’interno del canale.

Ed è stato proprio il cane, con una sorprendente dimostrazione di istinto e capacità di reazione, a trovare la soluzione. L’animale ha afferrato la corda con i denti e, facendo forza su di essa, è riuscito progressivamente a risalire la parete del canale fino a raggiungere l’uscita.

Il recupero si è concluso nel migliore dei modi: il cane è stato salvato ed è risultato completamente illeso.

L’episodio rappresenta un esempio concreto dell’importanza della collaborazione tra le realtà che operano quotidianamente sul territorio. La tempestiva disponibilità degli operatori del Consorzio di Bonifica Veronese e l’intervento dei Vigili del Fuoco hanno permesso di risolvere positivamente una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse.

Un piccolo intervento rispetto alle tante attività quotidiane del Consorzio, ma un grande risultato per il suo protagonista a quattro zampe. E una dimostrazione di come la conoscenza del territorio, la capacità operativa e la collaborazione tra enti possano fare la differenza anche nelle emergenze più impreviste.