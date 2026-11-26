Venezia, 26 novembre 2026

È stato approvato oggi in Giunta il nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale. Il documento è stato firmato dal Direttore regionale dell’Area Sanità e Sociale, Giancarlo Ruscitti, dai rappresentanti regionali di FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), SMI (Sindacato Medici Italiani), SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), FMT (Federazione Medici del Territorio).

“La sanità territoriale veneta sarà ancora più vicina ai cittadini – sottolinea il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani -. Lo sarà con quella prossimità e quella capacità di contatto che storicamente sono sempre state dimostrate dai medici di medicina generale ma anche con riferimenti che favoriscano la presa in cura del paziente, prima che i suoi bisogni di salute diventino cronicità. Ringrazio tutti firmatari del nuovo accordo perché hanno messo le basi di un’assistenza ancora più forte a vantaggio dei cittadini. Dopo l’avvio delle Case e degli Ospedali della Comunità, infatti, ora si apre una riorganizzazione dell’assistenza primaria in cui avrà particolare risalto il ruolo dei moltissimi medici del territorio, creando tutte quelle condizioni perché siano sempre di più il vero riferimento del percorso di cura dei pazienti”.

Uno degli elementi cardine del documento sottoscritto oggi, infatti, è lo sviluppo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Il luogo in cui i medici di medicina generale potranno organizzare insieme programmi di prevenzione, prestazioni per i pazienti con bisogni legati all’acuzie oltre che percorsi di gestione delle patologie croniche e delle condizioni di fragilità.

“Questo modello consente, tra l’altro, che il professionista porti avanti in team percorsi di cura specifici sulla base delle necessità del singolo paziente – spiega l’assessore alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa -. Per molti medici di medicina generale si apre la grande opportunità del lavoro di squadra e di collaborazioni multispecialistiche e multiprofessionali. Un’occasione che offre notevoli prospettive ai pazienti ma anche agli stessi medici che possono lasciarsi alle spalle una sorta di isolamento non solo ambientale ma anche professionale. Quindi: fiducia, prossimità, equità, lavoro per obiettivi, informazione, responsabilizzazione organizzativa e attrattività della professione, sono i principi su cui si fonda il nuovo accordo e che saranno il faro degli sviluppi della medicina generale nel prossimo triennio”.

“Intervenire prima e meglio, a vantaggio del cittadino, costruendo percorsi di cura personalizzati, è la sfida perché l’accordo introduce un sistema di lavoro per obiettivi, con particolare attenzione alla gestione dei percorsi assistenziali per i pazienti cronici e fragili e alla prevenzione – prosegue l’assessore Gerosa -. Ogni singola Aggregazione farà riferimento a una Casa della Comunità, luogo privilegiato per la gestione dei pazienti con patologie croniche o fragili. Sarà il punto di incontro tra i servizi e la struttura dove il lavoro dei medici di famiglia si raccorda con quello degli altri professionisti, facendo la differenza nella gestione dei casi”.

Le AFT saranno strutturate su tutto il territorio regionale. Il cittadino dovrà rivolgersi prioritariamente al proprio medico di famiglia e per i bisogni assistenziali non differibili potrà trovare risposta anche attraverso gli altri medici appartenenti alla stessa Aggregazione Funzionale Territoriale.

Nella definizione di standard comuni per tutte le AFT, le esperienze delle Medicine di Gruppo Integrate sono riconosciute un patrimonio da valorizzare e da estendere. Sono stati quindi individuati standard regionali sia in materia di accessibilità sia per quanto riguarda la presenza di personale di supporto amministrativo e infermieristico. In questo modo tutti i medici di medicina generale potranno beneficiare di un importante sostegno organizzativo e professionale, indipendentemente dal contesto territoriale nel quale operano.

“Sono certo che grazie a questo accordo otterremo anche il risultato non secondario di rendere più attrattivo il lavoro del medico di medicina generale – conclude Gerosa -. La valorizzazione del ruolo, unita a una migliore condizione organizzativa e lavorativa, sarà determinate in coloro che sceglieranno la professione medica”.